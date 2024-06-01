السبت 01 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالبنوك صباح اليوم

الدولار
الدولار

أسعار صرف الدولار الأمريكي.. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ننشر أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

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سعر الدولار نهاية تعاملات اليوم الجمعة مقابل الجنيه بالبنوك

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سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة مقابل الجنيه بالبنوك المصرية


يأتي ذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأخيري بتثبيت سعر الفائدة ليكون عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%
يأتي ذلك أيضًا في ضوء ما يشهده العالم من أحداث راهنة من اضطرابات وصراعات تؤثر في سعر العملة الخضراء.


أسعار صرف الدولار


وترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الدولار اليوم:
. سجل سعر الدولار مقابل الجنيه فى البنك المركزي المصري نحو 47.21 جنيه للشراء و 47.34 جنيه للبيع.
وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري نحو 47.22 جنيه للشراء، و47.32 جنيها للبيع
جاء سعر الدولار مقابل الجنيه فى بنك مصر نحو 47.22 جنيه للشراء، و47.32 للبيع
بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه فى بنك القاهرة نحو 47.22 جنيه للشراء، و47.32 للبيع
وسجل سعر الدولار  مقابل الجنيه فى بنك فيصل الإسلامي نحو47.22 جنيه للشراء، و47.32 للبيع
وصل سعر الدولار مقابل الجنيه فى بنك البركة نحو 47.20 جنيه للشراء، و47.30 للبيع
وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي نحو 47.23 جنيه للشراء، و47.32 جنيه للبيع

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