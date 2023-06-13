منافسة قوية بين الأهلي و الزمالك لضم مدافع فيوتشر وظهير إنبي

كشف الإعلامي محمد شبانة عن دخول ناديي الأهلي و الزمالك في مفاوضات مع محمود مرعي مدافع فريق فيوتشر إف سي للتعاقد معه بداية من الموسم المقبل.

وقال شبانة خلال برنامجه " من الآخر " والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أنه بناءا على طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق شهدت الساعات الماضية تواصل بين إدارة التعاقدات برناسة أمير توفيق مع وكيل محمود مرعي لتقديم عرض رسمي للاعب والتعرف على كل شروطه للتعاقد معه في الموسم المقبل.

الزمالك يدخل على خط التفاوض مع مرعي

وأضاف شبانة أن إدارة الزمالك أيضا فتحت خط مفاوضات قوية مع مرعي للتعاقد معه في الموسم المقبل بعد ترشيح من اللجنة الفنية للزمالك لإسم محمود مرعي للتعاقد معه في الموسم المقبل وإعتباره اللاعب رقم 1 ضمن خطتهم لتدعيم الدفاع .

وأضاف شبانة أن مسئولو الزمالك قد فتحوا خطوط اتصال مع وكلاء محمد حمدي ظهير أيسر نادي إنبي الشاب لضمه خلال الموسم القادم إلا إنهم فوجئوا بتوقيعه على عقود مبدأية للإنضمام للأهلي وهو ما يصعب المفاوضات .