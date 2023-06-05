الدكتور حسام الوسوف يستعرض التقنيات الحديثة في جراحات التجميل

قال الدكتور حسام الوسوف، أخصائي جراحات التجميل، إن التطور التكنولوجي والعلمي قد سمح بتطوير تقنيات جديدة في جراحات التجميل، مما يجعلها أكثر فعالية وأماناً، ويمكنها تحقيق نتائج أفضل وأكثر دقة.

وأشار الوسوف، إلى أن التقنيات الحديثة تشمل عمليات النحت والتحديد باستخدام الليزر والأمواج فوق الصوتية، والتي تساعد على تحديد شكل الجسم وتقليل الدهون بشكل دقيق.

الدكتور حسام الوسوف

وتابع حسام الوسوف: "كما تستخدم تقنيات الحقن بالبلازما الغنية بالصفائح الدموية والأحماض الهيالورونيك لتحسين مظهر الوجه والجلد بشكل عام".

الدكتور حسام الوسوف

وأضاف أخصائي جراحات التجميل، أن تقنيات الروبوتات الجراحية أيضاً تساعد على تحسين دقة العمليات الجراحية وتقليل الندوب والآثار الجانبية، مما يجعل عمليات التجميل أكثر سهولة وأماناً.

الدكتور حسام الوسوف

وأكد الدكتور حسام الوسوف، على أن التطورات الحديثة في جراحات التجميل تساعد على تحقيق نتائج أفضل وأكثر رضاً للمرضى، وتتيح للأطباء العمل بشكل أكثر دقة وأماناً.

الدكتور حسام الوسوف

ونوه بأن جراحات التجميل تطورت كثيراً خلال العقود الأخيرة، وهذا يرجع إلى التقدم التكنولوجي والعلمي وتوسع رؤية الأطباء في هذا المجال.

الدكتور حسام الوسوف وتقنيات جراحات التجميل الحديثة

واستعرض الدكتور حسام الوسوف، عدد من الأمثلة الأخرى على التطورات المهمة في جراحات التجميل والتي جاءت كالآتي:

1- تقنيات الليزر: تستخدم في إزالة الشعر الزائد وتحسين مظهر البشرة وتقليل التجاعيد والندوب.

2- تقنيات الإبر: تستخدم في حقن المواد الخاصة في الوجه والشفاه والجلد لتحسين مظهرها، وتشمل البوتوكس والفيلر والبلازما الغنية بالصفائح الدموية.

3- تقنيات إعادة الشكل والحجم للشفاه والأنف والوجه بشكل عام باستخدام الجراحة التجميلية التقليدية أو بواسطة الليزر أو الحقن.

واختتم الدكتور حسام الوسوف، تصريحاته بالتأكيد على أن جراحات التجميل تحتاج إلى خبرة وكفاءة عالية من الأطباء، وأنه يجب على المرضى الاستشارة مع أطبائهم قبل اتخاذ أي قرار بشأن جراحة تجميلية.