الأمير محمد بن سلمان يُطلق رصاصة خصخصة الأندية السعودية

يقود الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، عدة إجراءات في إطار تنمية خطط الإصلاح الاقتصادي واسعة النطاق لتنويع موارد اقتصاد المملكة وليس الاعتماد على النفط.

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السعودية تستهدف رؤية استثمارية رياضية في عام 2023

ووفقا لرؤية ولى العهد السعودي وما تم إعلانه عن مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية ومن ثم تحويل أندية الاتحاد والأهلي والنصر والهلال إلى شركات، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في القطاع الرياضي.

ويتضمن المشروع في المرحلة الحالية مسارين رئيسيين:

الأول : الموافقة على استثمار شركات كبرى وجهات تطوير تنموية في أندية رياضية، مقابل نقل ملكية الأندية إليها.

الثاني : طرح عدد من الأندية الرياضية للتخصيص بدءًا من الربع الأخير من عام 2023م.

ويستهدف نقل الأندية وتخصيصها بشكل عام إلى تحقيق قفزه نوعية متنوعة بمختلف الرياضات في المملكة السعودية بحلول عام 2030، للوصول بالدوري السعودي الى قائمة أفضل 10 دوريات في العالم.

انتقلت ملكة أربعة أندية سعودية إلى ملكية صندوق الاستثمارات العامة السعودية، هم الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، بحسب ما أعلن الامير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي.

وأوضح الامير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي ان عدد الحضور 2.2 مليون مشجع في الملاعب السعودية فى عام 2023.

واكد" ان مضاعفة الجمهور من 40 ألفا في عام 2019 إلى 80 ألف رياضي خلال العام الحالى يعد مؤشرا الى تحقيق قفزات نوعية متنوعة بمختلف الرياضات وتساعد فى تحقيق رؤية السعودية 2030 في القطاع الرياضي".

وجه عبدالعزيز العفالق رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين، رسالة شكرإلى الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد السعودي، بعد خصخصة الأندية السعودية.

وأعلنت وزارة الرياضة السعودية، انتقال ملكية أربع أندية إلى هيئة الاستثمارات العامة السعودية وهم الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، بجانب انتقال ملكية نادي القادسية إلى شركة أرامكو

وأكد العفالق أن تخصيص الأندية السعودية خطوة ستساهم في دعم البيئة الرياضية بشكل عام لتحقيق طموحات القطاع وتطلعات سمو ولي العهد في إطار رؤية المملكة 2030.

وأضاف رئيس رابطة الدوري السعودي أن خصخصة الأندية السعودية سيتيح فرصة كبيرة لقطاع الأعمال الخاص لعقد الشراكات والاتفاقيات في مختلف الرياضات.

وتستهدف المملكة العربية السعودية من مشروع الخصخصة بناء قطاع رياضي قوي لتطوير المنتخبات والأندية الوطنية وتوسيع قاعدة ممارسي الرياضي فضلا عن دعم ملف تنظيم كأس العالم 2020 الذي تستهدفه المملكة.

