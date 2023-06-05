الإثنين 05 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

وظائف موسم الحج 1444.. التفاصيل الكاملة للتقديم

موسم الحج
موسم الحج

وظائف موسم الحج 1444.. يبحث الكثير من المواطنين في مختلف دول العالم، عن وظائف موسم الحج 1444 التي تتيحها المملكة العربية السعودية، يأتي ذلك عقب إعلان الجهات السعودية عن المؤهلات المختلفة المطلوبة في وظائف موسم الحج 2023.

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المؤهلات المختلفة المطلوبة في وظائف موسم الحج 2023

متخصصي في أمن وسلامة الحجاج

القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة وغيرها من الوظائف المختلفة.

شروط التقديم في وظائف موسم الحج 1444هـ

-  أن لا يقل سن المتقدم عن 18 عامًا.

- أن يكون المتقدم من المقيمين في المملكة العربية السعودية خلال فترة الحج

- يجب أن يكون لديه استعداد أن يقدم جميع الخدمات المتاحة للحجاج.

- يجب التفرغ التام للعمل طوال فترة الحج، وملتزم بالتعليمات. 

خطوات التقديم على وظائف موسم الحج 

- تسجيل الدخول إلى منصة أجير من هنا 

النقر على أيقونة نشر السيرة الذاتية

ملء البيانات الخاصة  بالمتقدم.

إدخال بيانات المؤهل، والوظيفة والخبرات الحالية للمتقدم.

- اختيار المتقدم الوظيفة المناسبة له.

النقرعلى خيار التقديم على الوظيفة التي اختارها.

- أخيرًا النقر على أيقونة إرسال الطلب.

وحذر الأمن العام السعودي في وقتٍ سابقٍ، المواطنين والمقيمين، الذين تقدموا بتسجيل رغبات أداء مناسك الحج لعام 1444هـ عبر موقع وزارة الحج والعمرة وتطبيق نسك، من الاستجابة لحملات الحج الوهمية أو التعامل معها.

وأفاد الأمن العام السعودي أن الجهات الأمنية تتابع ما ينشر من إعلانات تهدف إلى الاحتيال على الراغبين في الحج، وسيتم تطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق القائمين عليها، داعيا إلى التقيد والالتزام بما ورد في الآلية النظامية للتسجيل المعلنة من وزارة الحج والعمرة في حج هذا العام عبر المسار الإلكتروني وتطبيق نسك، حيث إنها الطريقة النظامية الوحيدة التي تتم فيها عمليات الترشح بالقبول آليًا، ويمكن من خلاله استعراض شركات الحج النظامية والاختيار منها.

وفي سياق آخر أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مغادرة أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة إيذانًا ببدء موسم الحج للعام الحالي 1444هـ - 2023م، يوم السبت الموافق 10 يونيو المقبل إلى المدينة المنورة، حيث ستكون البداية مع حجاج محافظات "الجيزة- المنوفية- الإسماعيلية".

 

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