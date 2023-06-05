منتخب شباب السعودية في ضيافة فرنسا

تنطلق في السادسة والنصف مساء اليوم الاثنين ، مواجهة منتخب السعودية ونظيره الفرنسي على ملعب لاتر دي تينيجي ، لحساب منافسات مرحلة دور المجموعات من بطولة تولون الدولية الودية.





وتقام فعاليات البطولة الودية بمشاركة 13 فريق مقسمين على ثلاث مجموعات.

وتشارك السعودية في منافسات المجموعة الأولى رفقة منتخبات “فرنسا ، فنزويلا وكوستاريكا” ، بينما تضم المجموعة الثانية “توجو ، المكسيك ، قطر وأستراليا” ، أما المجموعة الثالثة والأخيرة تضم منتخبات “ساحل العاج ، بنما ، المغرب ، بوليفا واليابان”.

انتقالات الكرة السعودية ..

على صعيد آخر يستعد نادي الهلال السعودي لإنهاء تعاقده مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، صانع ألعاب باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي أعلن أخيرًا رحيله عن باريس سان جيرمان، خلال فترة انتقالات الصيف الحالي، في صفقة تاريخية منتظرة لم يتم الإفصاح بشكل نهائي عن تفاصيل قيمتها المادية حتى الآن.



وأكدت صحيفة عكاظ السعودية، الأحد الماضي، أن مندوبي السعودية الآن في العاصمة الفرنسية باريس ، على أن يأتي ميسي إلى السعودية في موعد منتظرغد الثلاثاءالمقبل لإنهاء إجراءات تعاقده مع الهلال.

في الوقت ذاته أشارت تقارير إسبانية ، تلقى المهاجم الدولي الفرنسي كريم بنزيما عرضًا ماليًا ضخمًا للغاية من نادي اتحاد جدة، بطل الدوري السعودي للمحترفين، على أن ينتقل إلى صفوفه بداية من منافسات الموسم المقبل على نفس نهج كريستيانو رونالدو، زميله السابق في النادي الملكي، الذي انتقل إلى النصر السعودي خلال انتقالات الشتاء الماضي في صفقة قياسية تاريخية.