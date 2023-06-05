وزير الرياضة يلتقي لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي

التقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اليوم بمركز الابتكار الشبابى والتعلم، لاعبى المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى فى ألعاب رفع الأثقال، الجودو، الملاكمة، ألعاب القوى، والمصارعة، وذلك فى إطار الدعم والمتابعة الدورية لأبطال المشروع، بحضور الدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العلمية، الدكتور أحمد جمعه معاون الوزير، والدكتور محمد حمدى مدير عام الموهبة.

فى كلمته للاعبى المشروع قال الوزير: انتوا مشروع مصر اللى بدء وهيستمر واحنا معاكم وخلفكم دائما، فهو من أهم المشروعات التى تمثل إهتمام الدولة المصرية بانتقاء المواهب وصقلها وتدريبها وتمثيل المنتخبات القومية، استعدادا للأوليمبياد، ندعم ونؤازر أبطالنا المصريين من كافة الألعاب الفردية والجماعية، ورعاية الأبطال من كافة النواحى الصحية والمادية والإجتماعية نأخذها فى الإعتبار سواء من خلال الوزارة أو الشراكة مع القطاع الخاص .

المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى

أشار الدكتور أشرف صبحى إلى أهمية المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى؛ باعتباره نواه للمنتخبات الوطنية يقدم لهم أبطالا رياضيين فى مختلف الألعاب، ويهتم باكتشاف المواهب الرياضية فى جميع المحافظات، ويقدم كل الدعم والرعاية لهم، وإخضاعهم لبرامج تدريبية محددة وفق أسس علمية، وإشراكهم فى مختلف البطولات، مشددا على المتابعة الدورية للمشاركين فى المشروع، والتقييم المستمر لمستواهم لإعداد أفضل المواهب

وخلال اللقاء، توجه لاعبى المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى ومدربيهم، بالشكر والتقدير لوزارة الشباب والرياضة على الجهود المكثفة والمستمرة مع الاتحادات، وأيضا برامج الرعاية المدرجة لهم.

وتنفذ وزارة الشباب والرياضة المشروع القومى للبطل الأوليمبى والموهبة على مستوى جميع محافظات الجمهورية؛ لاكتشاف ورعاية الموهوبين فى ألعاب الملاكمة، المصارعة، الجودو، التايكوندو، ألعاب القوى، تنس الطاولة، كرة السلة، كرة اليد، رفع الأثقال ، بالإضافة إلى المشروع القومى لموهوبى الإسكواش.

الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة

الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة

الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة

الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة

الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة