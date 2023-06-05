إيران تستعد لفتح مقر السفارة السعودية بعد إنهاء العداء بين البلدين

أعلنت إيران استعدادها لفتح مقر السفارة السعودية هذا الأسبوع، بعد اتفاق البلدين إنهاء العداء الذي استمر سنوات.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، أن بلاده ستعيد فتح مقار بعثاتها الدبلوماسية في السعودية هذا الأسبوع، بعد اتفاق طهران والرياض على إنهاء العداء الذي استمر بينهما لسنوات بموجب اتفاق توسطت فيه الصين.

وأعادت إيران والسعودية في مارس العلاقات بين القوتين الإقليميتين بعد عداء، هدد استقرار وأمن الشرق الأوسط، ساهم في تأجيج صراعات المنطقة في دول مثل اليمن وسوريا.

وأكد المتحدث، أنه سيتم رسميا فتح سفارة إيران في الرياض وقنصليتنا العامة في جدة، ومكتبنا في منظمة التعاون الإسلامي يومي الثلاثاء والأربعاء.

وعينت إيران الشهر الماضي، علي رضا سفيرا لها لدى السعودية، بعد انقطاع في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، منذ 2016، بعد اقتحام سفارتها في طهران خلال احتجاجات على إعدام الرياض لرجل الدين الشيعي نمر النمر.

وتدهورت العلاقات بين البلدين، قبل عام من ذلك عندما تدخلت السعودية والإمارات في حرب اليمن بعد أن أجبر الحوثيون، المدعومون من إيران، الحكومة المدعومة من السعودية على الخروج من العاصمة صنعاء التي سيطروا عليها، واتهمت الرياض طهران بتسليح الحوثيين الذين نفذوا ضربات على مدن سعودية بطائرات مسيرة مسلحة وصواريخ باليستية.

وألقت المملكة بمسؤولية هجوم على منشآت لأرامكو عام 2019، تسبب في وقف مؤقت لنصف إنتاجها من النفط، على إيران بشكل مباشر، لكن طهران نفت تلك الاتهامات