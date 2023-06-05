10 نجوم عالميين على طاولة الدوري السعودي

يستهدف الدوري السعودي للمحترفين، في الأونة الأخيرة التعاقد مع أبزر نجوم الكرة على مستوى العالم، لاسيما وأن النصر نجح في ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وارتبطت عدة نجوم عالمية بالتواجد في الدوري السعودي خلال الانتقالات الصيفية الحالية، إذ بات كريم بنزيما على بعد خطوات قليلة من إعلان انضمامه إلى اتحاد جدة، فضلا عن ارتباط ليونيل ميسي بالانضمام إلى الهلال.

ويدخل في القائمة لوكا مودريتش نجم ريال مدريد وأنخيل دي ماريا لاعب يوفنتوس خاصة بعد انتهاء عقده مع عملاق ايطاليا، بالإضافة إلى الحارس الفرنسي هوجو لوريس، والإسباني سيرخيو راموس ونجولو كانتي، البرازيلي روبرتو فيرمينو والإسبانيين جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس، ذلك يأتي بهدف تأسيس " دوري تنافسي" يجذب أنظار العالم.

وأكّد مسؤول سعودي أنّ الهدف هو تأسيس دوري تنافسي وقوي ورفع مستوى الأندية السعودية، مشيرًا أن الأمر كله مرتبط بمشروع كرة قدم.

جذب أبرز نجوم الكرة على مستوى العالم يأتي وفق خطة تنتهجها المملكة العربية السعودية، إذ تؤكد التقارير الصحفية أن السلطات السعودية المختصة على تواصل مع أكثر من عشرة لاعبين، العديد منهم لاعبون فازوا بكأس العالم أو دوري الأبطال الأوروبي، للانضمام للدوري السعودي الموسم المقبل.

تشهد السعودية انفتاحاً اجتماعياً واقتصادياً تحاول البناء على دوري قوي يجذب أنظار العالم، ليدعم موقف السعودية التي ترغب في تقديم ملف مشترك مع اليونان ومصر لاستضافة نسخة 2030، لكن الترشح لم يصبح رسمياً بعد.

وتوصل نادي اتحاد جدة بطل الدوري السعودي ، إلى اتفاق مع الفرنسي بنزيمة في عقد يمتد لموسمين وجاء الإعلان السعودي بعد وقت قصير من إعلان ريال مدريد الإسباني أن قائده وهدّافه سيترك النادي بنهاية الموسم.