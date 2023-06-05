رابطة الدوري السعودي تشكر ولي العهد بعد تدشين خصخصة الأندية

وجه عبدالعزيز العفالق رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين، رسالة شكرإلى الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد السعودي، بعد خصخصة الأندية السعودية.

وأعلنت وزارة الرياضة السعودية، انتقال ملكية أربع أندية إلى هيئة الاستثمارات العامة السعودية وهم الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، بجانب انتقال ملكية نادي القادسية إلى شركة أرامكو

وأكد العفالق أن تخصيص الأندية السعودية خطوة ستساهم في دعم البيئة الرياضية بشكل عام لتحقيق طموحات القطاع وتطلعات سمو ولي العهد في إطار رؤية المملكة 2030.

وأضاف رئيس رابطة الدوري السعودي أن خصخصة الأندية السعودية سيتيح فرصة كبيرة لقطاع الأعمال الخاص لعقد الشراكات والاتفاقيات في مختلف الرياضات.

وتستهدف المملكة العربية السعودية من مشروع الخصخصة بناء قطاع رياضي قوي لتطوير المنتخبات والأندية الوطنية وتوسيع قاعدة ممارسي الرياضي فضلا عن دعم ملف تنظيم كأس العالم 2020 الذي تستهدفه المملكة.

وأعلن وزير الرياضة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، انتقال ملكية أربع أندية سعودية إلى هيئة الاستثمار السعودي هم الهلال والنصر والاتحاد والأهلي.

وأكد وزير الرياضة السعودي أن ملكية الأندية الأربعة انتقلت وفق ألية ونسب محددة بواقع 75% للصندوق، و25% للمؤسسة غير الربحية والتي تضم الداعمين الحاليين والجدد في المرحلة المقبلة.

ولفت الامير عبدالعزيز بن تركي الفيصل أن نادي القادسية السعودي انتقلت ملكيته إلى شركة أرامكو"عملاق النفط"، ونادي الدرعية إلى هيئة تطوير بوابة الدرعية، والعلا للهيئة الملكية للعلا والصقور إلى شركة “نيوم” السعودية.