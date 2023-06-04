الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند مستوى 11221 نقطة

انهي مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي خلال جلسة تعاملات، اليوم الأحد، على ارتفاع بواقع 207.01 نقاط، ليقفل الى مستوى 11221.96 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.3 مليارات ريال.

الأسهم السعودية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية- 140 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 179 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 34 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات في الأسهم السعودية: الغاز، وعذيب للاتصالات، ومعادن، وأسواق المزرعة، وبدجت السعودية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات : عناية، وجرير، وجدوى ريت السعودية، وأمانة للتأمين، ومسك الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و5.15%.

فيما كانت أسهم شركات الأسهم السعودية : أمريكانا، وجرير، وجبل عمر، والجزيرة، وعناية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وبحر العرب، وجبل عمر، وجرير، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" خلال جلسة، اليوم الأحد، ارتفاع بنحو 25.16 نقطة ليصل الى مستوى 21440.49 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 32.9 مليون ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 850 ألف سهم.

مؤشرا البحرين يقفلان على انخفاض

مؤشر البحرين

أقفل مؤشر البحرين العام خلال جلسة، اليوم الأحد، عند مستوى 1,954.95 بانخفاض قدره 3.01 نقاط عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 718.48 بانخفاض وقدره 2.95 نقطة عن معدل أقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 5 ملايين و930 ألفًا و781 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها مليونًا و51 ألفًا و141 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 83 صفقة.

مؤشر بورصة قطر يرتفع بنسبة 1.84%

بورصة قطر

انهي المؤشر العام لبورصة قطر خلال جلسة، اليوم الأحد، على ارتفاع بواقع 188.11 نقطة، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 1.84 % ، ليصل إلى مستوى 10 آلاف 397.01 نقطة.

وتم خلال الجلسة تداول 186 مليونا و893 ألفا و446 سهما، بقيمة 468 مليونا و987 ألفا و960.589 ريال نتيجة تنفيذ 16455 صفقة في جميع القطاعات.

وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 38 شركة، بينما انخفضت أسعار 7 شركات أخرى، فيما حافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابق.