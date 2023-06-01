وزير التعليم يشيد بحضور السيسي اختبارات المعلمين الجدد.. شرف لكل المدرسين (فيديو)

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم إن حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي لاختبارات وظائف التعليم تعتبر شرف لكل المعلمين".

وقال رضا حجازي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة “ الأولى الفضائية” أن الرئيس السيسي أدار حوار ثري في قضايا التعليم مع المعلمين، خلال حضوره جانب من الاختبارات التي تعقد للمتقدمين للالتحاق بوظائف بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي تتم بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية، وتحدث عن ملف الكثافات وعجز المعلمين

انتهى عصر الواسطة وهناك آليات كثيرة لاختبارات وظائف التربية والتعليم

وتابع وزير التعليم :" نحن في حاجة إلى معلمين على الفرازة في الفترة المقبلة بشكل يتناسب مع تطوير التعليم، وانتهى عصر الواسطة وهناك آليات كثيرة لاختبارات وظائف وزارة التربية والتعليم".

وأردف :" يتم اختبار المتقدمين على وظائف التربية والتعليم في التخصص الأكاديمي والتربوي والثقافة العامة والسمات الشخصية واللغة".

وصرح شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن قضية التعليم قضية أمن قومي للدولة المصرية، والقيادة السياسية مهتمة بتطوير منظومة التعليم، سواء ما يتعلق ببناء مدارس جديدة أو أداء المعلمين الحاليين وتطوير الأبنية التعليمية، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف انتقاء أفضل العناصر التي تضيف جديدا للمنظومة، وفق الأهداف التي تنشدها الدولة المصرية.

وتابع زلطة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، قائلا: مسابقة اختيار 30 ألف معلم ضمن مسابقة الحكومة لتعيين 150 ألف معلم بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، منوها بأن الاختبارات تتم إلكترونيا وبشكل مهني، دون أي تدخل للعنصر البشري أو وساطة.

وأكد متحدث وزارة التعليم أن الـ28 ألف معلم الذين تخطوا الامتحانات تم اختيارهم من بين 95 ألف معلم أدوا الاختبارات في جهاز التنظيم والإدارة.

واستطرد قائلا: تم تأهيلهم تربويا خلال 4 أيام متواصلة، والتأهيل البدني 3 أيام أيضا؛ ونستهدف أن يكون المعين الجديد نموذجا يُحتذى به.

واستكمل شادي زلطة: من ضمن أهداف الوزارة زيادة الولاء والانتماء للمعلم، ويتم ذلك عبر تعريف المتقدم بالمشروعات القومية للدولة المصرية.

واختتم قائلا: الاختبارات تنتهي بكشف الهيئة والطبي والرياضي، وبمجرد اجتيازها، سيتم توزيع المعلمين وفق التوزيع الجغرافي.