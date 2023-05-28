وزير التعليم يشهد افتتاح مركز إبداع مصر الرقمية

شهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، افتتاح مركز إبداع مصر الرقمية بمدينة الخارجة في الوادي الجديد.

وافتتح مركز إبداع مصر الرقمية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.

يأتى افتتاح مركز إبداع مصر الرقمية نتاج للتعاون المشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمحافظة؛ فى إطار خطة الوزارة لنشر مراكز إبداع مصر الرقمية بكل أنحاء الجمهورية لبناء قدرات الشباب ودعم الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال.

وقامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإعداد وتجهيز مركز إبداع مصر الرقمية بالوادى الجديد بالبنية التكنولوجية وأجهزة الحاسب الآلى وملحقاتها لتنفيذ الخطط والبرامج والخدمات التدريبية المختلفة.

برامج مركز إبداع مصر

وشهد وزيرا التعليم والاتصالات والمحافظ، خلال الافتتاح، عرضا تقديميا عن دور كل من معهد تكنولوجيا المعلومات، والمعهد القومى للاتصالات كجزء من أعمال مركز إبداع مصر الرقمية بالوادى الجديد؛ حيث تم تصميم البرامج التدريبية التى يقدمها المركز على النحو الذى يتسق ويرتبط بالهوية الثقافية والاقتصادية لأبناء محافظة الوادى الجديد.

وتتضمن البرامج التدريبية في مركز إبداع مصر الرقمية التسويق الالكترونى بما يخدم أعمال الترويج لما تقدمه المحافظة من منتجات، وبرامج تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة لخدمة مشروعات المحافظة واحتياجاتها للكوادر فى هذا المجال، بالإضافة إلى برامج البنية التحتية والدعم الفنى كونها تعد ركيزة أساسية لكل المشروعات الجديدة فى المحافظة.

والتقى الوزيران والمحافظ مع مجموعة من الشباب الحاصلين على منحة معهد تكنولوجيا المعلومات للتدريب على أساسيات الطاقة المتجددة وانترنت الأشياء.

وعقد وزير التربية والتعليم، اليوم الأحد، اجتماعًا مع قيادات مديرية التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية بمحافظة الوادى الجديد.

وتابع وزير التربية والتعليم سير العملية التعليمية، وامتحانات الدبلومات الفنية، واستعراض إجراءات الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة.

واطمأن وزير التربية والتعليم على جميع استعدادات وإجراءات المديرية لامتحانات الثانوية العامة مشددا على عدم السماح بأي حالات غش من خلال تطبيق القرارات المشددة التي وضعتها الوزارة.

وحضر وزير التربية والتعليم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الوادي الجديد بنسبة نجاح 91.89 في المائة من إجمالي عدد الطلاب.