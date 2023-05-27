محافظ القاهرة يتفقد أعمال الازالة الخاصة بالمرحلة الثانية للطريق الدائري بالبساتين

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال الازالة الخاصة بالمرحلة الثانية للطريق الدائري بمنطقة البساتين بالتنسيق مع وزارة النقل لتنفيذ طريق الخدمات فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة لرفع كفاءة الطرق وخلق محاور جديدة لتيسير الحركة المرورية .

كما تفقد محافظ القاهرة أعمال الإزالة الجارية بمنطقة عرب اليسار والسيدة عائشة تنفيذًا لقرارات الازالة الصادرة للخطورة الداهمة لعدد من العقارات الآيلة للسقوط والقديمة المهددة للحياة فى إطار خطة الدولة للقضاء على المناطق غير الآمنة والخطرة وذلك بعد صرف التعويضات القانونية اللازمة للمستحقين .

وتأتى أعمال الإزالة فى إطار أعمال تطوير تلك المنطقة التاريخية التى تضم المنطقة المحيطة بالقلعة، وميدان السيدة عائشة ، ومنطقة السيدة نفيسة ، وتوسعة شارع متحف الحضارات ضمن خطة الدولة لإعادة إحياء وتطوير القاهرة التاريخية للحفاظ عليها واستعادة دورها الحيوي في التعبير عن الطابع المعمارى والعمراني لهذه المنطقة وإبراز الوجه الجمالى لها.

قام اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بجولة تفقدية بحيي البساتين والخليفة بالمنطقة الجنوبية لمتابعة أعمال التطوير الجارية بالحيين .

شملت الجولة محور شمال طرة لتفقد اعمال إنشاء محور وكوبرى جديد يربط محور حسب الله الكفراوى، ليعلو طريق الاتوستراد بكوبرى ثم محور أرضى بشارع شمال طرة، ثم كوبرى شمال طره ثم كورنيش النيل ليعبر النيل حتى اتجاه الجيزة بطول 6 كيلو متر ، في اطار الجهود التي تقوم بها الدولة لخلق محاور جديدة لتيسير الحركة المرورية .

رافق المحافظ فى جولته م.جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية وعدد من قيادات المحافظة .

الجدير بالذكر ان حي البساتين رئاسة اللواء مجدي عبد المتعال حملة أسفرت عن رفع الإشغالات وعدد من الكراسي والشيش المقدمة بالكافيهات كما تم غلق وتشميع والتي قد تتسبب في غلق نهر الطريق أمام السيارات المارة وحركة المواطنين وتسبب الازعاج لاهالي المنطقة وتم التنبيه بالالتزام بمواعيد الفتح والاغلاق .

وجاء ذلك في إطار تعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والمهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، بضرورة شن حملات إشغالات وفرض حالة الانضباط والتصدي لجميع الأعمال المخالفة للقانون ومنها مخالفات الباعة الجائلين ورصد وضبط المخالفين، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية لردع المخالفين وتمكنت الحملة من إعادة الانضباط بالشارع والصورة الحضارية، وإيداع المضبوطات بمخزن الحي.