المدرس المصري أفقر معلمي الأرض.. فيديو

قال الدكتور كمال مغيث، الخبير بالمركز القومي للبحوث التربوية، إن هناك مجالس تعليمية أخرى على غرار مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم والتدريب.

وأوضح: "توجد مجالس لديها وظيفة مشابهة وأخشى يكون المجلس الوطني للتعليم والتدريب مجرد حوار عام".

ويناقش المشاركون في الحوار الوطني خلال جلسة خاصة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب المقدم من الحكومة.

أفقر معلم



وأشار الدكتور كمال مغيث، خلال حوار ببرنامج حديث القاهرة، على قناة القاهرة والناس، اليوم الأربعاء، إلى أن المعلمين المصريين أفقر معلمي الأرض ويحصل الواحد منهم على ما يعادل 50 دولارا في الشهر، موضحًا أن الرقم يتم التفاوض عليه في الساعة في النظم التعليمية المتطورة.



وتابع: " لا يوجد معلم يتقاضى في الشهر ما يعادل 50 دولارا وفي نظم تعليمية هذا المبلغ يتم التفاوض عليها في الساعة، ومعلمينا يحصلون على ثلث أفقر ما يحصل عليه المدرسون على وجه الأرض من المكافآت"، مؤكدًا أن هناك 400 ألف معلم عجز في التعليم واصفًا إياها بأنها إحدى أكبر الأزمات.

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