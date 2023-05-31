التعليم تكشف أهمية اختبارات المعلمين الجدد.. زيادة الولاء والانتماء (فيديو)

أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن اختبارات اختيار 30 ألف معلم ضمن مسابقة الحكومة لتعيين 150 ألف معلم بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تتم إلكترونيا وبشكل مهني، من دون أي تدخل للعنصر البشري أو وساطة.

وأضاف متحدث التعليم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، مساء اليوم أن قضية التعليم قضية أمن قومي للدولة المصرية، والقيادة السياسية مهتمة بتطوير منظومة التعليم، سواء ما يتعلق ببناء مدارس جديدة أو أداء المعلمين الحاليين وتطوير الأبنية التعليمية، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف انتقاء أفضل العناصر التي تضيف جديدا للمنظومة، وفق الأهداف التي تنشدها الدولة المصرية.

وأكد متحدث وزارة التعليم أن الـ28 ألف معلم اللذين تخطوا الامتحانات تم اختيارهم من بين 95 ألف معلم أدوا الاختبارات في جهاز التنظيم والإدارة، متابعا: " تم تأهيلهم تربويا خلال 4 أيام متواصلة، والتأهيل البدني 3 أيام أيضا؛ ونستهدف أن يكون المعين الجديد نموذجا يحتذى به.

واستكمل شادي زلطة: من ضمن أهداف الوزارة زيادة الولاء والانتماء للمعلم، ويتم ذلك عبر تعريف المتقدم بالمشروعات القومية للدولة المصرية.

وأردف متحدث التعليم: الاختبارات تنتهي بكشف الهيئة والطبي والرياضي، وبمجرد اجتيازها، سيتم توزيع المعلمين وفق التوزيع الجغرافي.

وشارك الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، في المؤتمر الثالث عشر لوزراء التربية والتعليم العرب الذي يعقد في العاصمة المغربية الرباط خلال الفترة من 29 حتى 31 مايو 2023 تحت عنوان مستقبل التعليم في الوطن العربي في ظل التحول الرقمي.

وتأتي مشاركة الدكتور رضا حجازي، ضمن حضور مكثف لوزراء التربية والتعليم العرب؛ لاستعراض التجربة المصرية في دمج التحول الرقمي في منظومة التعليم، إذ يهدف المؤتمر إلى تبادل التجارب المختلفة في مجال التعليم وصياغة توجهات ورؤى مستقبلية لتطويره وتعزيز آليات التعاون بين الدول العربية في ذات المجال.

التحول الرقمي في التعليم



وألقى الدكتور رضا حجازي كلمة خلال الجلسة الوزارية بالمؤتمر، أعرب في مستهلها، عن سعادته بالمشاركة في هذا المؤتمر، مقدما التهنئة للدكتور شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة بالمملكة المغربية على رئاسة الدورة الثالثة عشر للمؤتمر، مشيدا بعنوان المؤتمر الذي يركز على أحد أهم التحديات المعاصرة في مجال التعليم، كما توجه بالشكر لدولة فلسطين على الجهود التي بذلتها في هذا الصدد.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن التقنيات الرقمية الحديثة بوتيرتها المتسارعة أصبحت واقعا في الحياة اليومية، وبات لها أثرا واضحا وملموسا في جميع المجالات، ما يجعل التحول الرقمي في التعليم ضرورة حتمية ووجودية في مختلف المراحل، مشيرا إلى أن تداعيات جائحة كورونا سرعت من وتيرة استخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية، كما أنه أصبح من الضروري العمل على إكساب الأطفال والشباب الكثير من المعارف والمهارات الرقمية والحياتية اللازمة لمواكبة المتغيرات المستقبلية سريعة التطور.

تطوير المناهج التعليمية

وأوضح الدكتور رضا حجازي، أن الثورات الصناعية والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي غيرت جميعها من شكل ومواصفات وظائف المستقبل، وعليه تبذل وزارة التربية والتعليم المصرية جهودا كبيرة لتطوير المناهج التعليمية وفقًا لنظام التعليم الجديد ودمج التحول الرقمي في التعليم بالشكل الذي يحقق نواتج التعلم المرجوة ويتوافق مع المواصفات المطلوبة لخريجي المستقبل، مشيرًا إلى أن جيل الطلاب الحالي هو جيل رقمي.