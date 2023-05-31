السيسي يؤكد تشاور مصر المستمر مع صندوق النقد الدولي لتحقيق التنمية المستدامة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على التشاور المستمر مع صندوق النقد الدولي، انطلاقاً من اهتمام مصر بدفع التعاون قدماً بينها وبين الصندوق، خاصةً في ظل النهج الاستراتيجي لمصر لتحقيق التنمية المستدامة بكافة محاورها الاقتصادية والاجتماعية.

جاء ذلك خلال تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من "كريستالينا جورجييفا"، مدير عام صندوق النقد الدولي.

التنسيق مع مصر

وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن "جورجييفا" أكدت سعي الصندوق نحو مواصلة تعزيز أطر التشاور والتنسيق مع مصر لإبراز شراكتهما البناءة، أخذاً فى الاعتبار برنامج التعاون القائم بين الجانبين.



وأشادت جورجييف بالجهود الحكومية المكثفة في هذا الإطار، وما تم تحقيقه من مستهدفات اقتصادية وهيكلية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى، وما يظهره الاقتصاد المصرى من قدرة على الصمود في وجه التداعيات السلبية للأزمات العالمية المتلاحقة.

وذلك من خلال جذب المزيد من الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص، بالإضافة إلى ما تمثله الشراكة مع الصندوق من توفير مناخ إيجابي لكل المستثمرين وأسواق المال العالمية فيما يتعلق بأداء الاقتصاد المصري.