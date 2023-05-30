عبد اللهيان يوضح أهمية التصالح السعودي الإيراني

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن التقارب بين إيران والسعودية ليس مجرد اتفاقية تكتيكية، بل انها تشكل أولوية في السياسة الخارجية للحكومة الحالية. وأشار إلى أن العلاقات مع الجيران تعتبر أساسية وتحظى بأهمية كبيرة بالنسبة لإيران.

وأوضح عبد اللهيان أنه تمت مفاوضات أمنية طويلة المدى في بغداد وعمان، وأن الرياض أعطت الأولوية للاستثمار الاقتصادي في إيران. وأشار إلى أنه تمت مناقشة التعاون الاقتصادي خلال اجتماعه مع نظيره السعودي، واتفقا على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية في الأشهر والسنوات المقبلة.نقلا صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية.

إيران تتجاوز العقوبات

وبالنسبة للعقوبات المفروضة على إيران، أكد الوزير الإيراني أن العقوبات ليست دائمة وأن لدى إيران إمكانيات ومرافق تحت تصرفها وتستطيع تجاوز تأثيرها. وفيما يتعلق بإقامة علاقات مع إسرائيل، أكد عبد اللهيان رفض إيران لأي تطبيع للعلاقات مع الكيان الإسرائيلي، وأشار إلى ضرورة دعم فلسطين وإدانة الهجمات الإسرائيلية على المسجد الأقصى في القدس.

وعلاوة على ذلك، أشار الوزير الإيراني إلى أن وجودهم في سوريا يعود إلى طلب الحكومة السورية وأنهم يحتفظون بعدد قليل من المستشارين العسكريين هناك. وأعرب عن أهمية تحقيق الأمن في المنطقة لكل الأطراف، بما في ذلك السعودية.

رد إيران عن الحرب في اليمن

وفيما يتعلق باليمن، أكد أمير عبد اللهيان أنهم يتواصلون مع جميع أطراف الحرب وأنهم لم يعتبروا الحرب حلاً للأزمة اليمنية. وأشار إلى ضرورة وقف الحرب وإطلاق النار وبدء المفاوضات ورفع الحصار. وأكد أن المفاوضات بين السلطات السعودية تحقق تقدماً إيجابياً.

إيران تسعي للتعاون الاقتصادي مع السعودية

ويعتبر التصالح الإيراني السعودي تغيراً كبير في الشرق الاوسط، ودلالة على أن التقارب بين إيران والسعودية ليس مجرد اتفاقية تكتيكية، بل يركز على التعاون الاقتصادي والتجاري وأولوية تعزيز العلاقات الجارية بين البلدين. كما أكدت إيران على موقفها الرافض لأي تطبيع مع إسرائيل وأهمية دعم فلسطين.

رد عبد اللهيان بخصوص الحوثيين

وأشار عبد اللهيان على الحرب في اليمن قائلاً : "نحن على اتصال بكل أطراف الحرب في اليمن..منذ بداية النزاعات في هذا البلد، لم نعتبر الحرب حلا في اليمن..لقد أكدنا دائما على وقف الحرب ووقف إطلاق النار وبدء المفاوضات ورفع الحصار..القرار النهائي بيد اليمنيين، لكن المنطقة بحاجة إلى إنهاء الصراع في اليمن..التقيت مؤخرا بمحمد عبد السلام ، ممثل "أنصار الله" (الحوثيون) في عمان..لقد بذلت جماعة "أنصار الله" جهودا إيجابية في هذا المجال..المفاوضات بين السلطات السعودية و"أنصار الله" تتقدم".