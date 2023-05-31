الأربعاء 31 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

الدوري السعودي.. 8 مواجهات بالجولة الختامية لتحديد البطاقة الثانية في الهبوط الليلة

الدوري السعودي
الدوري السعودي

تختتم بطولة الدوري السعودي مساء اليوم، فيشهد اليوم عدة لقاءات في الجولة الأخيرة من البطولة، فسنكون على موعد مع 8 مواجهات أبرزها الهلال والرائد،و الاتحاد التوج باللقب للموسم الحالى مع الطائي، بجانب مباراة النصر والفتح، وتستعرض بوابة الوفد الإلكترونية جدول مباريات اليوم بدوري روشن.

 

اقرأ أيضًا..

txt

جدول ترتيب الدوري السعودي قبل الجولة الأخيرة

txt

أحمد حجازي يغيب عن مباراة اتحاد جدة الأخيرة في الدوري السعودي

 

جدول مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم والقنوات الناقلة 

الهلال ضد الرائد في تمام الساعة 9 مساء عبر قناة  SSC 3                      

النصر مع الفتح في تمام الساعة 9 مساء عبر قناة  SSC 2                        

الاتحاد أمام الطائي في تمام الساعة 9 مساء عبر قناة  SSC 1                    

الخليج  وأبها في تمام الساعة 9 مساء  عبر قناة SSC EXTRA 2 HD                   

الوحدة X الفيحاء – الساعة 9 مساء  عبر قناة SSC5 HD                          

التعاون X الباطن – الساعة 9 مساء عبر قناة SSC2 HD                         

ضمك X الشباب – الساعة 9 مساء  عبر قناة SSC3 HD                      

العدالة X الاتفاق – الساعة 9 مساء  عبر قناة SSC EXTRA 1 HD

وتوج الاتحاد ببطولة الدوري السعودي بعد موسم شاق ومنافسة شرسة مع النصر انتهى في الجولة قبل الأخيرة عندما فاز الاتحاد على الفيحاء بثلاثية نظيفة.

وانتزع الاتحاد لقب الدوري السعودي بعد غياب دام لنحو 14 عامًا، إذ يعود آخر مرة اعتلى فيها النمور قمة المسابقة إلى موسم 2009.

يتصدر الاتحاد ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 69 نقطة ويليه النصر في المرتبة الثانية برصيد 64 نقطة وفي المركز الثالث يأتي الهلال برصيد 56 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط يأتي الشباب في المركز الرابع، وفي صراع الهبوط تتبارى ثلاثة فرق على بطاقة الهبوط الثانية هم الفيحاء والعدالة الخليج.

تتويج فريق الكرة الأول بنادي الاتحاد ببطولة الدوري السعودي جاء بعد صراع شرس مع النصر في الأسابيع الأخيرة، لكنه انتهى في الجولة قبل الأخيرة بفوز مستحق على الفيحاء مع تعثر النصر بالتعادل مع الاتفاق.

وتقام جميع مباريات الجولة الـ 30 والأخيرة ببطولة دوري روشن السعودي، مساء اليوم الأربعاء في توقيت واحد وهو التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية، نظرا لحساسية المواجهات فيما يتعلق بالفريق الثاني الهابط لدوري يلو.

وأصبحت البطاقة الثانية في الهبوط حائرة بين أندية الفيحاء والخليج والعدالة، فيما كانت الأولى من نصيب الباطن رسميا.

مواد متعلقة

جدول ترتيب الدوري السعودي قبل الجولة الأخيرة

أحمد حجازي يغيب عن مباراة اتحاد جدة الأخيرة في الدوري السعودي

موعد مباراة النصر والفتح بالجولة الأخيرة في الدوري السعودي

كريم بنزيما هدف الدوري السعودي مقابل 800 مليون ريال

أول تعليق من لويس جوستافو بعد خسارة النصر الدوري السعودي

الدوري السعودي اللقب الثالث في مسيرة نونو سانتو التدريبية

رسميا.. الاتحاد يتوج ببطولة الدوري السعودي

أرقام عبد الرازق حمدالله مع الاتحاد في الدوري السعودي
الجريدة الورقية