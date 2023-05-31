الدوري السعودي.. 8 مواجهات بالجولة الختامية لتحديد البطاقة الثانية في الهبوط الليلة

تختتم بطولة الدوري السعودي مساء اليوم، فيشهد اليوم عدة لقاءات في الجولة الأخيرة من البطولة، فسنكون على موعد مع 8 مواجهات أبرزها الهلال والرائد،و الاتحاد التوج باللقب للموسم الحالى مع الطائي، بجانب مباراة النصر والفتح، وتستعرض بوابة الوفد الإلكترونية جدول مباريات اليوم بدوري روشن.

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جدول مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم والقنوات الناقلة

الهلال ضد الرائد في تمام الساعة 9 مساء عبر قناة SSC 3

النصر مع الفتح في تمام الساعة 9 مساء عبر قناة SSC 2

الاتحاد أمام الطائي في تمام الساعة 9 مساء عبر قناة SSC 1

الخليج وأبها في تمام الساعة 9 مساء عبر قناة SSC EXTRA 2 HD

الوحدة X الفيحاء – الساعة 9 مساء عبر قناة SSC5 HD

التعاون X الباطن – الساعة 9 مساء عبر قناة SSC2 HD

ضمك X الشباب – الساعة 9 مساء عبر قناة SSC3 HD

العدالة X الاتفاق – الساعة 9 مساء عبر قناة SSC EXTRA 1 HD

وتوج الاتحاد ببطولة الدوري السعودي بعد موسم شاق ومنافسة شرسة مع النصر انتهى في الجولة قبل الأخيرة عندما فاز الاتحاد على الفيحاء بثلاثية نظيفة.

وانتزع الاتحاد لقب الدوري السعودي بعد غياب دام لنحو 14 عامًا، إذ يعود آخر مرة اعتلى فيها النمور قمة المسابقة إلى موسم 2009.

يتصدر الاتحاد ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 69 نقطة ويليه النصر في المرتبة الثانية برصيد 64 نقطة وفي المركز الثالث يأتي الهلال برصيد 56 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط يأتي الشباب في المركز الرابع، وفي صراع الهبوط تتبارى ثلاثة فرق على بطاقة الهبوط الثانية هم الفيحاء والعدالة الخليج.

تتويج فريق الكرة الأول بنادي الاتحاد ببطولة الدوري السعودي جاء بعد صراع شرس مع النصر في الأسابيع الأخيرة، لكنه انتهى في الجولة قبل الأخيرة بفوز مستحق على الفيحاء مع تعثر النصر بالتعادل مع الاتفاق.

وتقام جميع مباريات الجولة الـ 30 والأخيرة ببطولة دوري روشن السعودي، مساء اليوم الأربعاء في توقيت واحد وهو التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية، نظرا لحساسية المواجهات فيما يتعلق بالفريق الثاني الهابط لدوري يلو.

وأصبحت البطاقة الثانية في الهبوط حائرة بين أندية الفيحاء والخليج والعدالة، فيما كانت الأولى من نصيب الباطن رسميا.