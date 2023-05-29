كريم بنزيما هدف الدوري السعودي مقابل 800 مليون ريال

كريم بنزيما بات هو الهدف القادم في الدوري السعودي عن طريق بوابة إتحاد جدة الفائز بالدوري منذ أيام، والمحترف في صفوفه الثنائي الدولي المصري طارق حامد وأحمد حجازي.

فبعد حسم لقب الدوري السعودي بشكل رسمي وتبقي أيام على الجولة الأخيرة من المسابقة، بدأت الأندية في إعادة فلترة أوراقها للوقوف علي ملف الصفقات والراحلين تجهيزًا للموسم الجديد.

ويعد كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد ومنتخب فرنسا هو الهدف المرصود في الأيام المقبلة للدوري السعودي، عن طريق الإتحاد، حيث ينتهي تعاقده بنهاية هذا الموسم ولم يُعلن الميرنجي لتجديده حتي الأن.

وكشفت شبكة «ريليفو» الإسبانية، أن الإتحاد السعودي دخل في مفاوضات جادة للحصول على خدمات كريم بنزيما، خلال فترة الانتقالات الصيفية، في صفقة انتقال حر.

وقدم نادي الإتحاد عرضًا خياليًا للنجم الفرنسي، يُقدر بحوالي 800 مليون ريال سعودي، أي 200 مليون يورو، لمدة موسمين.

وكان أحمد كعكي، نائب رئيس اتحاد جدة السعودي، قد أثار الجدل في الفترة الماضية حول إمكانية ضم كريم بنزيما إلي صفوف النمور عندما رد على أنباء انتقال بنزيما إلى السعودية، قائلًا: «إن شاء الله».

تراجع مستوي كريم بنزيما قد يدفع الريال لعدم التجديد

ظهر كريم بنزيما بمستوي متراجع هذا الموسم مع ريال مدريد بعدما أحتل المركز الثاني في ترتيب الهدافين خلف مهاجم برشلونة ليفاندوفسكي، بجانب خروج الريال من دوري أبطال أوروبا وحسم برشلونة للدوري الإسباني.

ويبحث ريال مدريد في الفترة المقبلة عن ضم مهاجم شاب بدلًا من كريم بنزيما الذي بدأ في تراجع مستواه.

وخاض بنزيما مع ريال مدريد حتى الآن في الموسم الحالي 42 مباراة في جميع البطولات، سجل خلالها 30 هدفاً وصنع 6 أهداف بمعدل تهديفي بلغ 119 دقيقة.

وعلى مستوى الدوري الإسباني، شارك كريم بنزيما فى 23 مباراة سجل خلالها 18 هدفاً وصنع 3 بمعدل تهديفي 110 دقائق لكل هدف.

الإتحاد السعودي بطل الدوري

وكان فريق الاتحاد السعودي قد تمكن من تحقيق لقب الدوري السعودي للمرة التاسعه في تاريخه والأولى منذ 14 عاما، بعد الفوز على الفيحاء بثلاثية دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الـ29 من عمر المسابقة.

ويتربع فريق الاتحاد على قمة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 69 نقطة، بفارق 5 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.