موعد مباراة الهلال والرائد في ختام الدوري السعودي

يلتقي فريقا الهلال والرائد مساء، فى الجولة الختامية بمنافسات بطولة الدوري السعودي بعد تتويج اتحاد جدة بلقب البطولة للموسم الحالى 2022 ـ 2023.

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موعد مباراة الهلال والرائد في الدوري السعودي



وتقرر إقامة مباراة الهلال والرائد في تمام الساعة التاسعة مساء على استاد الأمير فيصل بن فهد فى الجولة الختامية لمباريات الدوري.

ويدخل فريق الكرة الأول بنادي الهلال السعودي المباراة محتلا المركز الثالث برصيد 56 نقطة، بينما يقع الرائد فى المركز التاسع برصيد 34 نقطة بجدول الترتيب.



إيميليانو دياز يودع جماهير الهلال السعودي

ونشر إيميليانو دياز عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "لقد جاء اليوم الذي لم أرغب في الوصول إليه أبداً، لكن كرة القدم والحياة لها مراحل، واليوم هو الوقت المناسب للبحث عن تحديات جديدة، أغادر وأنا مرتاح الضمير لأنني قدمت أفضل ما لدي من أجل هذا النادي".

ومن المقرر أن يلعب الهلال بقيادة إيميليانو دياز مباراته الأخيرة أمام الرائد، مساء اليوم الأربعاء، في إطار ختام منافسات الموسم الحالي من مسابقة دوري روشن السعودي.

وتم اسناد مهمة قيادة الزعيم لإيميليانو بعد السماح لوالده رامون دياز بالعودة إلى الأرجنتين لتفقد أوضاع نجله الذي تعرض لحادث أليم.

وتوج الاتحاد ببطولة الدوري السعودي بعد موسم شاق ومنافسة شرسة مع النصر انتهى في الجولة قبل الأخيرة عندما فاز الاتحاد على الفيحاء بثلاثية نظيفة.

وانتزع الاتحاد لقب الدوري السعودي بعد غياب دام لنحو 14 عامًا، إذ يعود آخر مرة اعتلى فيها النمور قمة المسابقة إلى موسم 2009.

يتصدر الاتحاد ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 69 نقطة ويليه النصر في المرتبة الثانية برصيد 64 نقطة وفي المركز الثالث يأتي الهلال برصيد 56 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط يأتي الشباب في المركز الرابع، وفي صراع الهبوط تتبارى ثلاثة فرق على بطاقة الهبوط الثانية هم الفيحاء والعدالة الخليج.

تتويج فريق الكرة الأول بنادي الاتحاد ببطولة الدوري السعودي جاء بعد صراع شرس مع النصر في الأسابيع الأخيرة، لكنه انتهى في الجولة قبل الأخيرة بفوز مستحق على الفيحاء مع تعثر النصر بالتعادل مع الاتفاق.

وتقام جميع مباريات الجولة الـ 30 والأخيرة ببطولة دوري روشن السعودي، مساء اليوم الأربعاء في توقيت واحد وهو التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية، نظرا لحساسية المواجهات فيما يتعلق بالفريق الثاني الهابط لدوري يلو.

وأصبحت البطاقة الثانية في الهبوط حائرة بين أندية الفيحاء والخليج والعدالة، فيما كانت الأولى من نصيب الباطن رسميًا.

