بناء مركز مراقبة ونظام إنذار مبكر لمواجهة الذكاء الاصطناعي

قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ إن قضايا الأمن الوطني التي تواجه الصين زادت بشكل كبير، متابعا أنه يجب على الصين أن تسرّع بناء مركز مراقبة وتقييم المخاطر الأمنية المحتملة ونظام الإنذار المبكر.

وأضاف الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أنه يجب أن نحافظ على الأمن السياسي وتحسين مستوى أمن المعلومات والذكاء الاصطناعي.

درجات علمية مشتركة بين جامعة القاهرة والصين في الذكاء الاصطناعي

ناقش الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، مع لو تشون شنغ المستشار التعليمي الصيني، تعزيز التعاون المشترك بين جامعة القاهرة والجامعات الصينية.

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حضر اللقاء رئيس رابطة الطلاب الصينيين في مصر، والمديرة الصينية لمركز كونفوشيوس، والدكتورة رحاب صبحي مديرة مركز كونفوشيوس ورئيس قسم اللغة الصينية بكلية الآداب.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أن مجالات التعاون مع الجانب الصيني وصلت إلى حد كبير؛ ومن أبرزها إنشاء وافتتاح معهد كونفوشيوس النموذجي الجديد، والتوسع في دورات تعليم اللغة الصينية، وعقد درجات علمية مشتركة لبرامج عديدة، ووجود جامعة القاهرة فنيا وتدريبيا في مشروع تعليم اللغة الصينية في المدارس.

ورحب رئيس جامعة القاهرة بعقد درجات علمية مشتركة مع الجامعات الصينية في مجالات دراسية متعددة مثل الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والمجال الهندسي وغيرها من المجالات.

ولفت رئيس جامعة القاهرة إلى موافقة مجلس جامعة القاهرة خلال جلسته شهر يناير على خطاب نوايا للتعاون مع جامعة جيلين الصينية لإنشاء درجة علمية مزدوجة للبكالوريوس لتعليم اللغة العربية للطلاب الصينين.

وقال المستشار التعليمي الصيني، إن جامعة القاهرة تعد من أشهر الجامعات في العالم العربي وهي مهد التعليم المصري لتخريجها العلماء والأدباء، معربًا عن تقديره لإسهامات الجامعة وخريجيها في المجتمع الدولي.

واستعرض المستشار التعليمي الصيني، التبادلات بين جامعة القاهرة والجامعات الصينية، مشيرًا إلى أنها تبادلات حققت ثمارا متواصلة، معربًا عن تقديره لهذا التعاون وما أسفر عنه من إنجازات.

وأشاد بالجهود الكبيرة والدعم الذي تقوم به جامعة القاهرة في تعليم اللغة الصينية بالمدارس المصرية، لافتًا إلى أنه بسبب المكانة العالية لجامعة القاهرة ظلت الاختيار الأهم للطلاب الصينين الذين يرغبون في استكمال دراساتهم العليا في الشرق الأوسط حيث يدرس بها عدد كبير من الطلاب الصينين لحرصها على خلق الظروف الجيدة لتعليم هؤلاء الطلاب.

ووجه الشكر لرئيس الجامعة الدكتور محمد الخشت على رعايته للطلاب الصينين وتوفير بيئة إيجابية لهم.

جاء ذلك في نبأ عاجل مذاع عبر سكاي نيوز العربية.