حملة مكثفة لضبط المخدرات في أنحاء الجمهورية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من تحقيق عدد من النتائج المُهمة على مدار 24 ساعة.

ففي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط الآتى:-

ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) حال استقلالهما سيارة "ملك وقيادة أحدهما" بدائرة قسم شرطة الشروق.. وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش - 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج) حال تواجدهما بدائرة القسم مستقلين سيارة "ملك وقيادة أحدهما"، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش - كمية من مخدر البودر - بندقية خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار - مبلغ مالى) وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامى والسيارة لتسهيل تحركاتهما والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الإيقاع بتشكيلٍ عصابي لسرقة الدراجات النارية

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.. فقد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من ضبط (عناصر تشكيل عصابي ضم عدد 5 متهمين "لاثنين منهم معلومات جنائية" ومن بينهم عدد (3) عملاء "سيئ النية" - مقيمون بدائرتى مركز شرطة "المنصورة - السنبلاوين" وقسم شرطة ثاني المنصورة).. تخصص نشاطهم الإجرامي فى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية والسيارات "بأسلوب المغافلة".

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب عدد (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب بدوائر مراكز شرطة "المنصورة - الستامونى - ميت غمر".. كما أرشدوا عن (عدد 2 دراجة نارية "توك توك" - سيارة "مقطعة إلى أجزاء") حصيلة نشاطهم الإجرامى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتقوم أجهزة وزارة الداخلية بتكثيف جهودها للتأكد من إنفاذ القانون على الجميع، ولمُحاربة الجريمة بكل صورها وأشكالها.

وتستهدف الحملات الأمنية التي تشنها الوزارة يوميًا بهدف الإيقاع بالمجرمين ومُخالفي القانون الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الوطن والمواطنين.

وتحقق الحملات الأمنية نتائج مُبهرة في إطار السعي العام لتحقيق الأمن والاستقرار.