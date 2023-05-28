تفاصيل اجتماع السيسي مع مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية (شاهد)

كشف الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، تفاصيل اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أعضاء مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية، اليوم، قائلًا:"هذا المجلس يرأسه الرئيس السيسي ويعقد سنويا جلسة ومن الممكن أن يعقد جلسة أخرى إذا لزم الأمر".

وتابع زايد أن اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع أعضاء مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية الذي عقد اليوم الأحد، يأتي للمرة الأولى هذا العام.

وأشار إلى أن هذا المجلس يتكون من 28 فردًا، ويمثلون قامات من المهتمين بالثقافة من داخل مصر وخارجها، لافتا إلى هناك 16 شخصًا من عدة دول إلى جانب مصر، شاركوا في هذا المجلس، بجانب حضور عدة وزراء من داخل وخارج، ومحافظ الإسكندرية.

وتابع زايد أن الرئيس السيسي قدم الدعم الكامل للمجلس؛ من أجل تطوير مكتبة الإسكندرية حتى تواكب العصر الحالي، لافتًا إلى أن أعضاء المجلس عرضوا رؤيتهم المستقبلية من أجل تطوير التكنولوجيا داخل المكتبة، ودعمها عملية التعليم والبحث العلمي.

وواصل خلال تصريحاته ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، أن مكتبة الإسكندرية مؤسسة عالمية تخدم جميع الشباب وعلى رأسهم المصريين من خلال برامج موضوعة، لافتا إلى أن من ضمن المشاركين وزير التعليم العالي، الخارجية، الثقافة، محافظ الإسكندرية، رئيس مكتبة الإسكندرية، رئيس جامعة الإسكندرية.

وأتم زايد قائلا:"الرئيس طالب بتجديد نشاط مكتبة حتى تكون متطورة وتواكب العصر"، مستطردا:"المكتبة بتعرض أفكار دائمة لتطوير المكتبة ودور المكتبة هو نشر المعرفة".

السيسي يلتقي أعضاء مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية

والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي أعضاء مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية، الذي يضم نخبة من الشخصيات الدولية البارزة وعددًا من كبار العلماء والمفكرين المصريين والأجانب.

وكان من بين الشخصيات الذي التقى بهم الرئيس السيسي، الدكتور مجدي يعقوب، والدكتور كمال الدين أوغلو، الأمين العام السابق لمنظمة التعاون الإسلامي، وميجيل موراتينوس، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات، والدكتور مفيد شهاب، ومحمد بن عيسى، وزير الخارجية والثقافة المغربي الأسبق، والشيخة مي بنت محمد آل خليفة، الوزيرة السابقة والرئيسة السابقة لهيئة البحرين للثقافة والآثار، والمهندس هاني عازر، وأمينة محمد، وزيرة الثقافة الكينية السابقة، وسامية نكروما، الرئيس السابق لحزب المؤتمر الشعبي في غانا، والدكتور محمد سلماوي.

السيسي يثمن جهود مكتبة الإسكندرية:

ثمن الرئيس السيسي جهود مكتبة الإسكندرية لنشر العلم والمهرفة، مؤكدًا أن جهود مكتبة الإسكندرية تتكامل مع مساعي الدولة لبناء الجسور بين الأمم والحضارات.

وأشار السيسي إلى أهمية التجديد المستمر في أطر وأساليب عمل مكتبة الإسكندرية وقيامها بدعم البرامج البحثية الجديدة وأنماط التعليم المبتكرة.

وفي سياق آخر، أعرب مدير مكتبة الإسكندرية عن التقدير للدعم اللا محدود الذي يقدمه الرئيس السيسي للمكتبة إيمانًا بدورها في إنتاج المعرفة وترسيخ قيم العلم والثقافة.