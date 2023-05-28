الإعلان عن جدول ورش الحرف اليدوية بمعرض أهلًا رمضان بالإسماعيلية

أعلن المهندس أحمد عثمان، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، انطلاق أولى الورش المجانية لتعليم الحرف اليدوية.

وأكد رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، إلى إقامة أكبر دورة تدريبية مجانية لتعليم الحرف اليدوية، خلال الإجازة الصيفية لرواد ورائدات الأعمال من الجنسين، باختلاف أعمارهم السنية، بالتنسيق مع مجلس سيدات الأعمال بالغرفة برئاسة جيهان فؤاد

وقال عثمان، إنه تقرر إقامة الدورة التدريبية المجانية التي تضم 10 حرف يدوية، خلال هذه الفترة، من منطلق الاستغلال الأمثل للإجازة الصيفية والتشجيع على الابتكار والتعلم وفتح أبواب رزق للمتدربين، مشيرًا إلى أن عقد محاضرات نظرية وعلمية في أماكن ثابتة من خلال جداول معلنة على الصفحات الرسمية للغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية والمجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال.

وبحسب الجدول، انطلقت أمس السبت، ورش تعليم الخرز للكبار والصغار على مدار ساعة كاملة من السادسة إلى السابعة، وأخرى "جلود" للكبار من السابعة ونصف إلى التاسعة مساء.

وينظم، اليوم الأحد، ورشة لتعليم فنون الاكسسوار والكروشية من سن ١٠ سنوات، في تمام السادسة إلى السابعة مساء.

ويشهد غدًا الإتنين، تنظيم ورشة تريكو وشغل نول تريكو بداية من سن ١٢ سنة، في تمام السادسة إلى السابعة مساء.

وفي الثلاثاء، ينظم ورش “مديليات خرز من 10 سنوات، من ٦ إلى ٧ مساء”، بالإضافة إلى ورش تعليم خرز وباتشروك من ٧ إلى ١٥ سنة، في تمام السابعة ونصف إلى التاسعة مساء.

ويختتم ورش الأسبوع المقبل، يوم الخميس، بتنظيم ورشة ديكوباج من ١٠ لـ ١٥ فئة عمرية وكبار من ٦ إلى ٧ مساء، بالإضافة إلى السيراميك الفرعوني والجالوري كبار فقط من ٧ ونص إلى ٩ مساء.