موعد مباراة الأرجنتين وبوليفيا في تصفيات كأس العالم 2026

يخوض منتخب الأرجنتين مواجهة قوية أمام بوليفيا على ملعب "مونومنتال أنتونيو فيسبوسيو ليبرتي" في إطار الجولة العاشرة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويحتل منتخب الأرجنتين صدارة جدول التصفيات برصيد 19 نقطة، في حين أن بوليفيا لديها 12 نقطة في المركز السادس.

ويبحث منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي عن تحقيق الفوز في تلك المباراة، بعدما تعثر في آخر لقائين، حيث خسر أمام كولومبيا بهدفين لهدف، قبل أن يتعادل بهدف لمثله مع فنزويلا.

موعد مباراة الأرجنتين وبوليفيا..

تنطلق مباراة الأرجنتين وبوليفيا في تمام الساعة الثالثة فجر يوم الأربعاء 16 أكتوبر، وذلك بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة الأرجنتين وبوليفا في تصفيات كأس العالم 2026، وتُذاع المباراة عبر قناة SSC SPORTS HD 1.

وتعثر منتخب الأرجنتين أمام نظيره الفنزويلي بتعادل إيجابي بنتيجة 1-1، في مباراة شهدت أداءً متواضعاً من المنتخب الأرجنتيني.

عبّر ليونيل ميسي، نجم المنتخب الأرجنتيني ونادي إنتر ميامي الأمريكي، عن سعادته الكبيرة بالعودة إلى المنتخب الوطني، بعد فترة من الغياب عن المباريات الأخيرة مع ناديه.

في تصريحاته بعد المباراة، قال ميسي: “لقد انتظرت فترة طويلة للعب مرة أخرى، وغبت عن العديد من المباريات مع النادي، لكنني سعيد بالعودة مرة أخرى”.

وأكد أنه يشعر بالسعادة لقدرته على الاستمرار في المشاركة مع المنتخب، رغم ظروف المباراة الصعبة.

وأضاف ميسي: “إنني هنا مرة أخرى مع الفريق، وهذا يمنحني الحافز للاستمرار والعمل لتحقيق الأفضل مع زملائي في المنتخب”.

وعن المباراة نفسها، أشار ميسي إلى أن الظروف التي شهدتها المباراة لم تكن مثالية، قائلاً: “ملعب المباراة لم يساعدنا على القيام بما نريد، ولم نتمكن من تقديم التمريرات المتتابعة التي اعتدنا عليها بسبب الحالة التي كان عليها الملعب”.

يأتي هذا التصريح ليؤكد مدى تأثر أداء الأرجنتين بالظروف الخارجية، خاصة مع أهمية المباراة في مشوار التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

أمل الجماهير واستمرار ميسي في قيادة المنتخب

تظل جماهير الأرجنتين تعول على نجمها الأول ليونيل ميسي لقيادة المنتخب نحو تحقيق نتائج أفضل في المباريات القادمة، حيث يُعد ميسي رمزاً للأمل والتفاؤل في رحلة المنتخب نحو التتويج بكأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه.

في الختام، أعرب ميسي عن تفاؤله بمستقبل المنتخب في التصفيات رغم تعثر المباراة الأخيرة، مؤكداً أن التركيز سيكون على تحسين الأداء في الجولات القادمة، والعمل على تجاوز أي عقبات قد تقف في طريق تحقيق الحلم الأرجنتيني.