ناقد رياضي: محمد صلاح يظهر بمستوى مختلف مع حسام حسن (شاهد)

أشاد الناقد الرياضي محمد ناجي، بأداء لاعبي المنتخب الوطني بعد الفوز على المنتخب الموريتاني، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالمغرب 2025.

بطولة أمم أفريقيا بالمغرب

وأضاف ناجي خلال مداخلة هاتفية مع رشا مجدي ببرنامج «صباح البلد» والمذاع على قناة صدى البلد، أن المنتخب الوطني حقق الفوز الـ3 على التوالي في المجموعة الثالثة، ليتصدر الترتيب، ويقترب بنسبة كبيرة من التأهل لنهائيات بطولة أمم أفريقيا بالمغرب.

وتابع: هناك تطور ملحوظ في أداء لاعبي المنتخب الوطني تحت قيادة المدير الفني حسام حسن، كما أن العميد يمتلك وفرة في عدد اللاعبين المحترفين خاصة في خط الهجوم، مما انعكس إيجابيا على مستوى المنتخب.

وأكمل: المنتخب الوطني حافظ على أدائه الثابت أمام موريتانيا ولم يهتز خاصة بعد خروج قلب الدفاع محمد عبدالمنعم للإصابة، كما أن التشكيل شهد تواجد الشاب أحمد عيد الذي قدم مباراة جيدة.

محمد صلاح

وأردف أن تجربة محمد صلاح مع منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن مختلفة ومميزة، كما أن اللاعب يقدم مباريات جيدة، مردفًا: «صلاح حاجة تانية مع حسام حسن، والخلاف على السوشيال ميديا فقط».