مستقبل محمد صلاح مع ليفربول تحت مجهر الشكوك

أثار جون ألدريدج، نجم ليفربول السابق، تساؤلات حول مستقبل الدولي محمد صلاح، وإمكانية بقائه مع الفريق أو رحيله بنهاية الموسم الحالي. ينتهي عقد صلاح مع "الريدز" في صيف 2025، مما يمنحه الحق في التفاوض مع أي نادٍ اعتبارًا من يناير المقبل.





في مقال له بصحيفة "ليفربول إيكو"، أعرب ألدريدج عن اعتقاده أن صلاح لن يجدد عقده مع الفريق، مؤكدًا أن هذا الوضع قد استمر لفترة طويلة. ورغم عدم معرفته إذا ما كان السبب يتعلق بالمال، أشار إلى أن صلاح قادر على الحصول على راتب مرتفع في أي مكان ينتقل إليه.



كما تناول ألدريدج مخاوفه بشأن صلاح في ظل قلة النشاط خلال فترة التوقف الدولي، ما أعاد فتح النقاش حول اللاعبين الذين تنتهي عقودهم مع ليفربول في نهاية الموسم. وتوقع أن يبقى أحد اللاعبين الثلاثة، لكن من المؤكد أن أحدهم سيرحل، مشيدًا بمستوى فيرجيل فان ديك الذي يعتبر من أفضل لاعبي الفريق.



تجدر الإشارة إلى أن صلاح مرتبط بشائعات الانتقال إلى الدوري السعودي، حيث هناك اهتمام جاد من بعض الأندية بضم أحد أبرز لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز.



هذا الموسم، لعب صلاح عشر مباريات، سجل خلالها ستة أهداف وقدم خمس تمريرات حاسمة، مما يجعله من الأسماء اللامعة في الدوري.



في ختام الأمر، يبقى مستقبل صلاح مع ليفربول في دائرة الشكوك، خاصة مع اقتراب نهاية عقده الحالي.

