موعد مباراة البرازيل وبيرو في تصفيات كأس العالم 2026

يخوض منتخب البرازيل مواجهة جديدة في إطار منافسات الجولة العاشرة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026، وذلك على ملعب "إيستاديو ناشونال" فجر الأربعاء.

ويحتل منتخب البرازيل المركز الرابع في جدول التصفيات، برصيد 13 نقطة، بينما تحتل بيرو المركز التاسع حيث لديها 6 نقاط.

وفازت البرازيل في الجولة الماضية على تشيلي، بهدفين لهدف في الوقت القاتل، بينما فازت بيرو على أوروجواي بهدف دون رد، في الوقت القاتل كذلك، في الجولة التاسعة من التصفيات.

موعد مباراة البرازيل وبيرو..

تنطلق مباراة البرازيل وبيرو في تمام الساعة 3:45 فجر يوم الأربعاء، 16 أكتوبر، وذلك بتوقيت القاهرة والسعودية وتُذاع المباراة عبر قناة SSC Extra HD1.

جيسوس يتحدث عن موعد عوة نيمار



تحدث المدرب البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني لفريق الهلال السعودي، عن موعد اكتمال جاهزية المحترف البرازيلي نيمار دا سيلفا للمشاركة مع الفريق الأزرق.

ويغيب نيمار دا سيلفا، عن الملاعب منذ إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مشاركته مع منتخب البرازيل أمام أوروجواي بتصفيات كأس العالم، في أكتوبر الماضي.

جيسوس: لا أعلم موعد عودة نيمار

قال جيسوس في تصريحاته عقب مواجهة الهلال والبكيرية، أمس، أنه لا يعلم موعد اكتمال جاهزية نيمار الذي يغيب عن الفريق منذ عام كامل، مشيراً إلى أسفه على فقدان خدمات البرازيلي بعد التعاقد معه بفترة ضئيلة.

وأوضح جيسوس: “نيمار إضافة كبيرة ليس للهلال فقط، بل للدوري السعودي ككل، ومن سوء الحظ خسارة جهوده بعد انضمامه بقليل”.

وأضاف مدرب الهلال: “لا أستطيع تحديد موعد عودة نيمار، وسننتظر إلى يناير حتى يستعيد كامل عافيته”.

فيما تأهل فريق الهلال إلى دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين عقب فوزه على البكيرية بهدف نظيف، سجله البرازيلي ماركوس ليوناردو.