وزير الدفاع الروسي: موسكو وبكين تتبنى مواقف مشتركة تجاه الاوضاع بالعالم

كشف أندريه بيلاوسوف، وزير الدفاع الروسي، عن تبنّي روسيا والصين مواقف مشتركة تجاه الوضع في العالم وآفاق التعاون الثنائي.



وبحسب"روسيا اليوم"، أوضح بيلاوسوف، خلال اجتماعه مع نائب رئيس المجلس العسكري المركزي الصيني تشانغ يو شيا في بكين "لقد أجرينا بالأمس مباحثات مثمرة مع نظيري الصيني، ونتبنى مواقف مشتركة وتقييما مشتركا للوضع وفهما مشتركا لما يتعين علينا تنفيذه.

وأشار إلى أنه بفضل جهود الرئيسين شي جين بينغ، وفلاديمير بوتين استطاعت روسيا والصين بناء شراكة استراتيجية تواصلان تعزيزها وتطويرها.

وتابع، روسيا والصين تحتفلان هذا العام بالذكرى الـ75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية، وفي العام المقبل ستحتفلان بالذكرى الـ80 للانتصار المشترك على الفاشية.

أعرب يوشيا عن استعداد بلاده لمواصلة تعميق العلاقات العسكرية مع روسيا والحفاظ على الاتصالات رفيعة المستوى بين البلدين بما يخدم حماية مصالحهما والأمن والتنمية الدوليين.

وأضاف أنه في السنوات الأخيرة وصلت العلاقات بين الصين وروسيا إلى أعلى مستوى في تاريخها.