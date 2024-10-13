مجدي عبد الغني يكشف تفاصيل اختفاء ملابس المنتخب بـ15 مليون جنيه

كشف مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق ونجم الكرة المصرية تفاصيل اختفاء ملابس المنتخب المصري من مخازن اتحاد الكرة خلال فترة كأس العالم.

وقال عبد الغني في تصريحاته خلال برنامج الكورة مع فايق عبر قناة إم بي سي مصر: " ذهبت إلى مخزن الملابس في اتحاد الكرة وحصلت على حقيبتي قبل السفر إلى كأس العالم ".

وأضاف: " لم يحدث أن قمت بأخذ ملابس المنتخب من المخزن، وتم اختفاء أطقم المنتخب الأول بقيمة 15 مليون جنيه ولا يعرف أحد أين ذهبت ومن الذي حصل عليها ".

وتابع: " عندما كنت في المطار وجدت شاب يرتدي قميص المنتخب الأصلي وقمت بتصويرة وسألته من أين حصلت عليه، وقال لي أنه اشتراه من أحد المحلات المشهورة الخاصة بالملابس الرياضية ".

عبد الغني: أزمة "سحر" مؤمن زكريا مفتعلة ضدي

علق الإعلامي الرياضي مجدي عبد الغني على أزمة "سحر" مؤمن زكريا بعد العثور على أوراق وأسحار تخص نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق في "المدافن" الخاصة والمملوكة لعبد الغني.

وقال مجدي عبد الغني في تصريحاته خلال برنامج الكورة مع فايق عبر قناة إم بي سي مصر: " أزمة سحر مؤمن زكريا مفتعلة ضدي وتواصلت مع زوجته للاطمئنان عليه بعد إصابته بالمرض ".

وأضاف: " تم القبض على التربي المتواجد في المدافن واعترف بدوره في هذا الأمر، ولم أتوقع أن أتعرض لمثل هذا الموقف، وكنت في حالة من الدهشة والصدمة الكبيرة بعد علمي بهذا الأمر ".