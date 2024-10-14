مياه أسيوط تعلن نهو إصلاح خط صرف صحي البركة وفتح المياه
تعلن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عن الانتهاء من أعمال إصلاح خط الصرف الصحي الخاص بمحطة البركة بقطر ٨٠٠ مم بمنطقة غرب أسيوط
وأكد المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، على أن الطاقم الفني للشركة قد تمكن من نهو أعمال الإصلاح بعد مداومة العمل المتواصل دون توقف لإتمام أعمال الصيانة بشتى السبل الممكنة باستخدام أحدث المعدات وكوادر الشركة التي تؤكد حرصها الدائم على تقديم أفضل الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وأنها ستواصل بذل كل الجهود لتحقيق ذلك.
ووجه رئيس الشركة؛ الشكر والتقدير لكافة الجهات المعونة على المساهمة في احتواء الموقف كما تتوجه بالشكر والتقدير للسادة المواطنين على تحملهم كافة المؤثرات التي أثرت على الخدمة سواء بضعف المياه او انقطاعها مؤكدة ان كافة قنوات التواصل من صفحة رسمية وخط ساخن وموقع الشركة على أتم الاستعداد لاستقبال أي استفسارات أو استعلامات من قبل المواطنين .
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