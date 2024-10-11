انطلاق النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض إيجي هيلث 2024 لتعزيز الابتكار في الرعاية الصحية

تحت رعاية هيئة الدواء المصريةكان

افتتح أمس الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض "إيجي هيلث" برئاسة الدكتور حازم خميس، مدير عام مستشفى وادي النيل، يقام المؤتمر تحت رعاية هيئة الدواء المصرية، ووزارة الصحة والسكان، والهيئة العامة للرعاية الصحية، ومستشفى وادي النيل، ليكون منصة محورية لتعزيز التعاون في مجالات الرعاية الصحية والتكنولوجيا الطبية.



وشهدت الفعالية حضور نخبة من القيادات المصرية، من بينهم الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد معيط، الرئيس الحالي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ووزير المالية السابق، بالإضافة إلى شخصيات مرموقة من البحرين مثل الدكتور أحمد الأنصاري، الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، والدكتورة مريم الجلاهمة، الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية.



في كلمته الافتتاحية، رحب الدكتور أيمن الخطيب بالمشاركين، وأكد على أهمية "إيجي هيلث" باعتباره واحدًا من أبرز الفعاليات الطبية في مصر والعالم العربي منذ انطلاقه في عام 2018، وأشار إلى الدور الرائد للمؤتمر في تعزيز التعاون بين الكيانات المصرية والعربية والدولية في مجالات الصناعات الطبية، المستلزمات الطبية، والتكنولوجيا الصحية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية وتنمية الصناعات الطبية في المنطقة.



شارك نائب رئيس هيئة الدواء المصرية في جلسة النقاش الافتتاحية بعنوان "الابتكار في الرعاية الصحية: مواجهة التحديات وخلق الفرص"، حيث سلط الضوء على جهود الهيئة في التصدي للتحديات الراهنة في قطاع الدواء، والتطورات المستدامة التي يشهدها هذا المجال، وأشار إلى الدور الحيوي للتعليم، البحث العلمي، والابتكار في تطوير علم الأدوية في مصر، بما يسهم في تحسين الحالة الصحية العامة. من جانبه، قام الدكتور الخطيب بجولة تفقدية في المعرض، حيث زار العديد من أجنحة الشركات العالمية والمصرية المشاركة، بما في ذلك جناح هيئة الدواء المصرية.

الجدير بالذكر أن مؤتمر "إيجي هيلث" قد أثبت نفسه كمنصة أساسية لتطوير الرعاية الصحية في مصر والمنطقة، حيث يسهم في تعزيز الشراكات الاستراتيجية بالقطاع الصحي والدوائي المصري، ويركز على فتح آفاق جديدة للاستثمار وتطوير الرعاية الصحية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.