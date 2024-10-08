الاتحاد العام للمصريين في الخارج وأعضاؤه يحتفلون بذكرى انتصارات أكتوبر

نظم الاتحاد العام للمصريين في الخارج برئاسة المهندس اسماعيل علي، ندوة بمناسبة الذكرى ٥١ لانتصارات أكتوبر، يوم العزة والكرامة للعرب جميعا.

حضر الندوة كلا من المهندس اسماعيل علي رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج، والمستشار علاء سليم، الأمين العام للاتحاد، والمستشار محمد أبو العيش، عضو مجلس ادارة الاتحاد، والدكتور محمد فريد، عضو مجلس الادارة أيضا.

كما حرص على الحضور فور وصوله لمصر الدكتور احمد ياقوت، رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج فرع لبنان، وأيضا الدكتور والاعلامي عبد الله مباشر، رئيس الاتحاد العام برومانيا، والدكتور احمد شاكر فرع اتحاد نيجيريا، واحمد يوسف مسؤول العلاقات العامة بالاتحاد.

ومن الضيوف حضر الكاتب الصحفي الاستاذ علاء الحلواني، رئيس القسم السياسي بأخبار اليوم، والاستاذة رقية عبد الشافي مسؤولة ملف المصريين في الخارج وقسم المغتربون بالوفد.

وقد ادار الندوة المستشار علاء سليم الاميين العام للمصريين في الخارج، والذي أكد على تأييده للقيادة السياسية بمصر والرئيس السيسي والجيش المصري في أي قرار لصالح الوطن، موجها التهاني لهم بمناسبة هذا اليوم العظيم.

في البداية رحب المهندس اسماعيل علي رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج بالحضور من أعضاء الاتحاد والاعلام المتواجدين بالندوة.

وفي كلمته أكد المهندس اسماعيل علي، اننا نحتفل اليوم بذكرى العزة والكرامة والفخر للوطن وهى ذكرى قهر العدو واعداء الوطن، كما تحدث عن مشاركته في حرب اكتوبر وأنه كان جنديا وقتها وشاهد وشارك في هذا النصر العظيم.

كما روى المهندس اسماعيل علي، بعض القصص والاحداث التي شاركها على أرض الواقع في حرب اكتوبر قائلا: "كان يوم سعيد على جميع الجنود وكانت هناك حالة لا توصف بكلام".

ووجه رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج، رسالة للقيادة السياسية بمصر والرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه المناسبة، مؤكدا دعمه الكامل لكل ما يتم على أرض الوطن فضلا عن رؤية الرئيس السيسي للحروب التي تدور بالمنطقة العربية وحنكته السياسية لإدارة الأمور.

تحدث بعد ذلك الكاتب الصحفي الاستاذ علاء الحلواني، رئيس القسم السياسي بأخبار اليوم، وفي بداية حديثه قدم الشكر للاتحاد على الدعوة، ثم بدأ يسرد خطة الخداع الاستراتيجي التي قام بها الرئيس أنور السادات والتي كانت لها دور قوي في انتصار حرب اكتوبر ودرس قاسي للأعداء.

وقال: " الرئيس البطل صاحب فكرة العبور بعد خداع العدو وبث اخبار غير صحيحة وطمأن العدو بأنه لن نخوض حرب وقد كانت القاضية، حيث أهلك الإسرائيلين نفسيا وتم خداعهم وتم النصر، في حين العالم يتحدث ويتناول اخبار بعدم خوض مصر حرب مع إسرائيل، كان السادات يستعد للحرب واسترداد ارض الوطن.

وخلال حديثه شبه الحلواني، الرئيس السيسي بالسادات في إدارته لأمور السياسة فهو أيضا لا يتحدث ولا يعلن عن اي شيء يفعله فليس من الضروري كل شيء يتم اعلانه، قائلا: " خطتي واستعدادي مش لازم تكون على الملأ ويعلمها الجميع حتى يكون هناك عنصر مفاجأة للعدو في حال تفكيره باللعب مع مصر فعنصر المفاجئة مهم وهو سبب انتصار الجيش المصري في ال ٦ من اكتوبر".

وأعلن في نهاية حديثه، عن تأييده للرئيس السيسي والجيش المصري في كل خطوة وأي قرار يخص الوطن وصالحه، فجميعنا على قلب رجل واحد مع الجيش والوطن.

ووجه المستشار محمد ابو العيش، رسالة للشباب على وجه الخصوص بمناسبة نصر اكتوبر، قائلا: " ال ٦ من اكتوبر هو ملحمة وطنية خاضها الوطن بأكمله وكان يوم العزة والكرامة ووضحت فيه الوطنية والانتماء للوطن ولذلك يجب معرفة الشباب بكواليس هذا اليوم وبتاريخ وطنهم العظيم، فالاجيال القادمة هى مستقبل مصر يجب علينا جميعا توعيتهم وغرس روح الانتماء في نفوسهم وتعليمهم لتاريخ وطنهم المشرف والخطط التي تواجهها مصر".

وتابع أبو العيش، "احنا عندنا جيش قوي جدا كمان احنا شعب مستهدف وفي حرب عالمية تالتة والمنطقة باكملها تعاني لذلك يجب علينا الالتفاف حول جيشنا والتكاتف معهم تحت اي ظروف، واعتقد الشعب اصبح واعي للمرحلة التي نعيشها في المنطقة باكملها ويعلم جيدا أن مصر هى الهدف لذلك وجب التكاتف وتربية الاجيال على الانتماء".

وتوجه المستشار أبو العيش في نهاية حديثه، ببرقية تهنئة للرئيس السيسي والقوات المسلحة المصرية بمناسبة هذا اليوم العظيم، "نؤكد من خلال ندوتنا التأييد للقيادة السياسية وللجيش في كل خطوة وقرار فوطننا وممتلكاته خط أحمر".

وبدوره نقل الدكتور عبد الله مباشر، برقية تهنئة من الجالية والاتحاد العام برومانيا للرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش المصري بمناسبة هذا اليوم العظيم نصر اكتوبر المجيد.

وقال مباشر في كلمته بالحفل: " انا قادم من رومانيا اليوم ومحمل برسالة من المصريين هناك للقيادة السياسية بمصر وهى التأكيد وتأييد الرئيس السيسي في اي قرار يتعلق بأمن الوطن وشعبه فنحن جميعا في الخارج والداخل معك".

وتابع الدكتور عبد الله مباشر: " قال لي الشعب الروماني نتمنى ان يكون لنا قائد مثل الرئيس السيسي لادارته الحكيمة وحماية الوطن وشعبه فضلا عن التطوير الذي يحدث كل يوم بمصر".

وأكد رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج فرع رومانيا، على حب وتقدير الدولة الرومانية وشعبها للقائد والرئيس السيسي، لافتا أنه عندما زار رومانيا استقبل استقبال حافل لم يسبق لرئيس قبله، فضلا عن منحجامعة بوخارست الدكتوراه الفخرية للرئيس السيسي والتي تقدم لأول مرة من رومانيا لرئيس، وذلك نظرا للانجازات والنقلة التي تسبب بها الرئيس السيسي للوطن.

كما تحدث عبد الله مباشر عن اهتمام الرئيس السيسي بالصحة واطلاق حملات للاهتمام بالمواطن المصري البسيط، مثلة حملة " ١٠٠ مليون صحة"، لافتا أن المسؤولين في رومانيا تواصلوا معه لعلاج المرضى بفيروس سي في مصر نظرا لتقدمها في هذا الملف.

واختتم حديثه بتوجيه رسالة للرئيس السيسي والجيش المصري: " سر على بركة الله ونحن مصريين الخارج ورومانيا معك في خندق واحد وفداء مصر، وتحيا مصر".

وقال الدكتور محمد فريد، إنه عندما نتذكر سيناء نشعر بالفخر، هذه الارض التي روت بدماء شبابنا، فهو نصر عظيم وملحمة قال عنها العدو" جحيم المصريين"، حيث قدم الجيش المصري اروع البطولات لاسترداد ارض مصر .

وعن الاوضاع في غزة والمنطقة العربية تابع فريد: " الاعتداء على غزة لا نقبله والان لبنان فهم يخططون لغزو المنطقة، ونقول لهم كما قال انور السادات انسو احلام الغزو ومصر ستكون مقبرة الغزاه دائما".

كما أشار الدكتور فريد، إلى الدور الكبير الذي فعله الرئيس السيسي في تجهيز الجيش المصري بأحدث الأسلحة استعدادا لأي ظرف او عدوان، منوها أن الرئيس يعلم جيدا مخططات وتفكيره لذلك أعد العدة وتجهز بشكل لا يتخيله أحد.

وبالنسبة لأزمة سد اثيوبيا، قال فريد: " اقول للمصريين اطمنوا لن تمس مقدرات مصر باذن الله طالما الجيش المصري موجود وبقيادة الرئيس السيسي الحكيمة".

كما شارك في حفل الاتحاد العام نموذج من الشباب المصري، وأعلنوا تأييدهم للقيادة السياسية بمصر والرئيس السيسي وأنهم تحت طوع وأمر الوطن في أي وقت وجاهزون لأي سيناريو لحماية وطنهم من المخطط الذي يحدث في الشرق الأوسط.

وبعثوا رسالة للرئيس السيسي :" احنا معاك ياريس اؤمر بس واحنا كلنا نكون على الحدود لحماية وطننا وهذا ليس شعار او كلام بل هو نابع من صميم القلب".