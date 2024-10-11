جنوب سيناء تطلق برنامجًا رياضيًا احتفالًا باليوم العربي للمسنين

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، برنامجًا رياضيًا بالاستاد الرياضي بطور سيناء، احتفالًا بـ "اليوم العربي للمسنين"، والذي أطلقته وزارة الشباب على مستوى محافظات مصر بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، افتتح البرنامج اليوم عبر الفيديو كونفرانس بمختلف محافظات مصر.

مؤكدًا أن البرنامج تضمن مباراة لكرة القدم بين قدامى اللاعبين ورواد الأندية الرياضية من كبار السن، ومسابقات الدومينو والشطرنج.

وأوضح وكيل الوزارة، أن أهداف الاحتفالية هي تحسين الحالة الصحية لكبار السن بالتريض، وإدخال البهجة والسعادة عليهم، وتقديرًا لمسيرتهم ولتوعية مقدم الرعاية وحماية المسن .

جدير بالذكر، أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أقرت في دورتها الـ 42 لمجلس الشؤون الاجتماعية العرب الاحتفال باليوم العربي لكبار السن، وذلك بناءً على اقتراح دولة قطر بتخصيص يوم 10 أكتوبر من كل عام يومًا عربيًا لكبار السن بداية من عام 2023، واحتفاء بكبار السن في الوطن العربي، وتمكينهم في المجتمعات العربية، ونشر الوعي.