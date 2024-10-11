الجمعة 11 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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عاطف خليل
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المواطن الصحفى

إعادة تشغيل بطاقة الدعم النقدي

وزيرة التضامن الاجتماعي
وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسى

بعث أحد المواطنين شكوى فحواها أنه كان يتقاضى٧٠٠ جنيه شهريا من بطاقة صرف الدعم النقدي رقم ٥٠٧٨١٠٠٢٠٦٥٨٥٢، وتفاجأ دون معرفة الأسباب بوقفها، وعندما قام بالاستعلام تبين له أن البطاقة توقفت لعدم امتلاكه مشروع .

وقال في شكواه “للعلم أنا  لا أملك من حطام الدنيا شىء، لذلك أناشد وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسى، مساعدتي في عودة الدعم النقدي لاننى اعول طفل مريض بقصور فى المخ ".


مقدممة إليكم منى عبدالله محمد اسماعيل، من مزغونة البدرشين الجيزة

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