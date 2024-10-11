إعادة تشغيل بطاقة الدعم النقدي

بعث أحد المواطنين شكوى فحواها أنه كان يتقاضى٧٠٠ جنيه شهريا من بطاقة صرف الدعم النقدي رقم ٥٠٧٨١٠٠٢٠٦٥٨٥٢، وتفاجأ دون معرفة الأسباب بوقفها، وعندما قام بالاستعلام تبين له أن البطاقة توقفت لعدم امتلاكه مشروع .

وقال في شكواه “للعلم أنا لا أملك من حطام الدنيا شىء، لذلك أناشد وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسى، مساعدتي في عودة الدعم النقدي لاننى اعول طفل مريض بقصور فى المخ ".



مقدممة إليكم منى عبدالله محمد اسماعيل، من مزغونة البدرشين الجيزة

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