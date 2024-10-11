العلوم الصحية بين الواقع والمأمول.. ندوة فاعلة في "إيجي هيلث"

التقت الدكتورة علا خير الله، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، النقيب العام للعلوم الصحية، وأبناء المهنة، في جناح النقابة العامة للعلوم الصحية، بمعرض ومؤتمر مصر الدولي للصحة، المنعقد في مركز مصر الدولي للمؤتمرات، حيث ناقشت معهم بعض المعلومات حول التكليف، والتدريب.

كما عرض أبناء العلوم الصحية، بعض استفساراتهم المتعلقة بالمهنة، وتلقوا الإجابات المباشرة من د. علا خير الله، وخاصة في ملفات تطوير المهنة، وتطوير مناهج المعاهد الفنية الصحية، وكذلك بعض المعلومات حول نظام التكليف، وخاصة للحاصلين على بكالوريوس العلوم الصحية، مؤكدة على أن التكليف هو قرار وزاري حسب الاحتياج في كافة التخصصات العاملة بالمهن الطبية ومن بينهم أبناء العلوم الصحية، إضافة إلى استمرار التكليف لأبناء العلوم الصحية فنيين وأخصائيين، وذلك للعجز الشديد في فئاتهم والاحتياج الكبير لتلك التخصصات.

مؤتمر ومعرض مصر الدولي للصحة

وأكدت د. علا خير الله، على مكتسبات العلوم الصحية وحقوقهم، مثل باقي أبناء المهن الطبية، وأنه تم تعديل المسمي الوظيفي إلى أخصائي تكنولوجي/ شعبة التخصص، بما يتوائم مع متطلبات الواقع المهني.

وأكدت خير الله على تبعية تخصصات الطوارئ والتخدير لرؤساء الأقسام، وليس لقسم التمريض، وأن الوزارة عممت منشور بذلك على المديريات بالمحافظات، وكذلك الهيئات التابعة للوزارة.

مشيدة بجهود العلوم الصحية في خدمة المنظومة الصحية، والمريض المصري بشكل عام، وأن المستقبل سوف يشهد تحقيق كافة طموحاتهم، ومطالبهم، وذلك من خلال العمل الجاد، والسعي الدؤوب، ومواصلة تنمية المهارات وثقل الكفاءة، بما يحقق استراتيجية الدولة في التنمية البشرية، مؤكدة حرص وزير الصحة على تطوير كل المهن التابعة للوزارة، وحصول الجميع على حقوقهم، خاصة وأنه يشغل مسؤولية نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية.

مؤتمر ومعرض مصر الدولي للصحة

وفي ندوة نظمها معرض ومؤتمر "إيجي هيلث" للنقابة العامة للعلوم الصحية، تحت عنوان "العلوم الصحية بين الواقع والمأمول"، أكد أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام، أن النقابة لن تتوقف عن طرق الأبواب وإعداد واستكمال الملفات العالقة مع الوزارات المختلفة البرلمان، والتي تعمل عليها خلال السنوات الماضية، ما بين مطالب مستحقة لأبناء العلوم الصحية، وتشريعات قانونية تحتاج للتعديل، أو التفعيل.

وأكد الدبيكي على أن أبناء العلوم الصحية، لن يكتفوا أبدا بمؤهل فوق المتوسط، وأنهم ماضون على طريق العلم، والحصول على الدكتوراه كل فى تخصصه، ويصرون على الإعداد والحضور للمؤتمرات الدولية، والبحث عن الجديد فى العلم دائما، وسلك كل الطرق للرقي بالمهنة وأبنائها فى كافة تخصصاتهم.

مؤتمر ومعرض مصر الدولي للصحة

حضر الندوة د. علا خير الله، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية بوزارة الصحة، ود. مي العسال، مدير عام الإدارة العامة للتعليم الفني الصحي، ود. إيمان عادل مدير عام المعاهد الفنية الصحية بوزارة الصحة.