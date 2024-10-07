اخر تحديثات أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية

تراجعت أسعار الذهب (المشغولات الذهبية) بشكل طفيف خلال التعاملات المسائية، اليوم الاثنين 7 أكتوبر، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، بنحو 5 جنيهات، ليسجل متوسط سعر عيار "21"، الأكثر انتشارًا، عند مستوى 3575 جنيه لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية.

أسعار الذهب

وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذْ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

هبطت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الاثنين، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 3575 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 4085 جنيهًا.

وبلغ متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 3064 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 2383 جنيه، وحقق أسعار الأونصة مستوى سعر 2646 دولارًا.

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وترقب بيانات أميركية لمعرفة اتجاه الفائدة

الذهب

تراجعت أسعار الذهب بعد صعود الدولار بينما يتطلع المستثمرون إلى المزيد من البيانات الاقتصادية الأميركية للحصول على دلائل إضافية بشأن تخفيضات أسعار الفائدة المقبلة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 2649.17 دولار للأونصة بحلول 06:48 بتوقيت غرينتش.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.7% إلى 2670.30 دولار، بحسب "رويترز".

وتمسك الدولار بأكبر مكاسبه في أسبوع اليوم الأربعاء مع قلق المستثمرين بشأن اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط. ومن شأن ارتفاع الدولار أن يجعل الذهب المقوم بالعملة الأميركية أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وكان حجم تداول الذهب ضئيلا؛ بسبب عطلات في الصين والهند.

ويترقب المتعاملون في السوق الآن بيانات الوظائف الأمريكية وتعليقات مسؤولي البنك المركزي الأمريكي في وقت لاحق من اليوم، إلى جانب بيانات الخدمات من معهد إدارة التوريدات والوظائف غير الزراعية المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

يرى المتداولون أن هناك احتمالات بنسبة 65% لإقدام المركزي الأميركي على خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر، واحتمالات بنسبة 35% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

وارتفعت أسعار الذهب، الذي يعتبر استثمارا آمنا خلال أوقات الغموض السياسي، بأكثر من 1% أمس الثلاثاء بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل.

وفي الوقت نفسه، انخفض الطلب الفعلي على الذهب في الأسواق الرئيسية بسبب ارتفاع الأسعار، مع قيام بعض المستهلكين الأفراد بالبيع لجني الأرباح، حسبما قالت مصادر في القطاع ومحللون.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8% إلى 31.17 دولار للأونصة، واستقر البلاتين عند 986.43 دولار، وارتفع البلاديوم 0.5% إلى 999.94 دولار.