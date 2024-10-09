أسعار الذهب تتراجع خلال التعاملات المسائية

تراجعت أسعار الذهب (المشغولات الذهبية) خلال التعاملات المسائية، اليوم الأربعاء 9 أكتوبر، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، بنحو 10 جنيهات، ليسجل متوسط سعر عيار "21"، الأكثر انتشارًا، عند مستوى 3550 جنيه لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية.

أسعار الذهب

وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذْ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

هبطت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 3550 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 4057 جنيهًا.

وبلغ متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 3042 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 2366 جنيه، وحقق أسعار الأونصة مستوى سعر 2614 دولارًا.

الذهب يواصل الهبوط لسادس جلسة قبل اجتماع "المركزي" الأميركي وبيانات التضخم

الذهب

واصلت أسعار الذهب الهبوط لسادس جلسة على التوالي، اليوم الأربعاء، لتحوم بالقرب من أدنى مستوى في أسبوعين الذي سجلته أمس الثلاثاء وسط تراجع التوقعات بخفض أكبر لأسعار الفائدة، مع تحول تركيز المتعاملين إلى محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وترقب بيانات التضخم.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2616.71 دولار للأونصة بحلول الساعة 09:03 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوى منذ 20 سبتمبر/أيلول أمس الثلاثاء. واستقرت العقود الآجلة للذهب لشهر ديسمبر/كانون الأول في الولايات المتحدة عند 2635.20 دولار.

ويعد الذهب الذي لا يدر عائدا استثمارا مفضلا في أوقات انخفاض أسعار الفائدة، بحسب "رويترز".

ومن المقرر صدور محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد في سبتمبر/أيلول الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش. كما يترقب المتعاملون تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأميركي غدا الخميس وبيانات مؤشر أسعار المنتجين يوم الجمعة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 30.64 دولار للأونصة. وارتفع البلاتين 0.1% إلى 951.26 دولار بينما انخفض البلاديوم 0.5% إلى 1016.86 دولار.