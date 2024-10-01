ارتفاع أسعار الذهب فى منتصف تعاملات اليوم

ارتفعت أسعار الذهب (المشغولات الذهبية) بشكل طفيف خلال منتصف تعاملات، اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، بنحو 5 جنيهات، ليسجل متوسط سعر عيار "21"، الأكثر انتشارًا، عند مستوى 3585 جنيه لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية.

أسعار الذهب

وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذْ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

صعدت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 3585 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 4097 جنيهًا.

وبلغ متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 3072 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 2390 جنيه، وحقق أسعار الأونصة مستوى سعر 2663 دولارًا.

الذهب يتراجع عن أعلى مستوى له بعد تلميحات خفض الفائدة بمقدار محدود

الذهب

تحوم أسعار الذهب دون أعلى مستوى لها اليوم الثلاثاء، بعد أن قلل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول التوقعات بخفض أسعار الفائدة بمقدار كبير هذا العام، مع ترقب المستثمرين لسلسلة من بيانات العمل هذا الأسبوع لاستيضاح الأمور أكثر.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2641.33 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:21 بتوقيت غرينتش ليتراجع عن أعلى مستوى له عند 2685.42 دولار والذي سجله يوم الخميس.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2663.10 دولار.

وأشار جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمس الاثنين إلى أن البنك المركزي الأميركي سيسعى على الأرجح إلى خفض أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية في المستقبل وأنه ليس "في عجلة من أمره" بعد أن عززت البيانات الجديدة الثقة في استمرار النمو الاقتصادي وإنفاق المستهلكين.

وتتضمن البيانات هذا الأسبوع تلك المتعلقة بالتوظيف والوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، والتي من المتوقع أن تلقي الضوء على مدى متانة سوق العمل الأميركية.

ومن المتوقع أيضا أن يتحدث مسؤولون من مجلس الاحتياطي الفيدرالي وصدور بيانات الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.

وبحسب خدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم .إي، يتوقع المستثمرون في السوق بنسبة 62% خفض أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في نوفمبر ارتفاعا من 47% يوم الجمعة.

ويزيد خفض أسعار الفائدة من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا. وحقق المعدن الأصفر أفضل مكاسب فصلية له منذ عام 2020 أمس الاثنين بعد أن بدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي دورة التيسير النقدي بخفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية في اجتماع سبتمبر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 31.36 دولار للأونصة. وزاد البلاتين 0.9% إلى 984.95%. واستقر البلاديوم عند ألف دولار.