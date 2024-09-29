الصيادلة: صرف الأدوية بالأسم العلمي يُقلل من أزمة نقص الدواء

قال الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع والمتحدث الرسمي لنقابة الصيادلة، إن توجيه رئيس مجلس الوزراء بضرورة صرف الأدوية بالأسم العلمي بدلاً من التجاري هو مطلب للصيادلة منذ فترة طويلة جدًا.

وأضاف "رمزي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وليد بريك، ببرنامج "حوار مصري"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن هناك أكثر من 13 شركة تنتج نفس الدواء بأسماء تجاري مختلفة، وخلال الفترة الأخيرة حدثت نقصًا في بعض الأسماء التجارية، وصرف الأدوية بالأسم العلمي ُيقلل من مشاكل نقص الأدوية.

وأوضح أن المستحضر الواحد ينتج من قبل 14 شركة في مصر، وصرف الأدوية بالأسم العلمي سيحقق الصالح العام سواء المواطن أو الدولة، ولكنه قد يُحقق بعض الخسائر لبعض الأفراد.