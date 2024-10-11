وكيل إفريقية النواب: زيارة السيسي لإريتريا أكدت حرص مصر على حماية منطقة القرن الأفريقي

أكد الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى العاصمة الإريترية أسمرة كانت ناجحة وتاريخية وحققت جميع أهدافها، مشيراً إلى أن هذه الزيارة أكدت حرص مصر على حماية منطقة القرن الأفريقي.

وقال " سليم " فى بيان له أصدره اليوم أن هذه الزيارة أكدت على مجموعة من الحقائق المهمة فى مقدمتها الرئاسية ترسيخ الدور التاريخى والمحورى التى تقوم به فى عهد الرئيس السيسى تجاه دول القارة الأفريقية، حتى أصبحت أفريقيا الدائرة الأولى في الزيارات الرئاسية الرسمية.

وأشار إلى الأهمية الكبيرة لهذه الزيارة خاصة أنها تعد أول زيارة لرئيس مصري إلى إريتريا، وهو نهج فريد ونوعي كرره الرئيس عبدالفتاح السيسي مع أكثر من دولة " أنجولا وموزمبيق والنيجر"، إضافة إلى طبيعة التحديات التي تشهدها منطقة القرن الأفريقي، خاصة تهديد أمن الممرات المائية في البحر الأحمر وباب المندب، علاوة على تهديد وحدة وسيادة الصومال.

وكشف الدكتور محمد سليم عن أهمية هذه الزيارة فى ظل ارتباط مصر وإريتريا بآلية دول جوار السودان، وسعي القاهرة لإيقاف الحرب في السودان، والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه، ورفض التدخلات الخارجية في شئونه مشيداً بجميع القضايا التى تم طرحها على طاولة القمة الثلاثية بين مصر والصومال واريتريا والتى أكدت حرص الدول الثلاثة على التعاون والتنسيق والعمل المشترك لمواجهة التحديات والمخاطر التى تحيط بمنطقة القرن الأفريقي.