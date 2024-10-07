قيادي فلسطيني: دخول نحو 87% من المساعدات المصرية لغزة موقف نقدره للرئيس السيسي

قال الدكتور محمد أبو سمرة، القيادي والمؤرخ الفلسطيني ورئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، إن الموقف الرسمي المصري تجاه القضية الفلسطينية مُشرف، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي زعيم قومي عربي وطني، معربًا عن امتنانه وتقديره الشديد لكل مواقف الرئيس السيسي وجهوده في هذا الملف.

وأضاف «أبو سمرة»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن كل مواقف الرئيس السيسي حول الملف سالف الذكر تعبر عن نفس مطالب الشعب الفلسطيني، إذ إنه يدعم بشكل كامل لكل المواقف الفلسطينية المشروعة، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وقيام دولته المستقلة على كامل أراضيه المحتلة عام 1967.

وتابع، أن التدخل المصري الدائم من أجل حماية المسجد الأقصى ومواصلة إرسال قوافل المساعدات إلى قطاع غزة التي ظلت مستمرة حتى قامت قوات الاحتلال بالسيطرة على معبر رفح قبل عدة أشهر، مشيرًا إلى أن أكثر من 87% من المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطع غزة مصرية.