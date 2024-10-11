موعد مباراة السعودية والبحرين القادمة في تصفيات كأس العالم

يستعد المنتخب السعودي لخوض مواجهة مهمة وقوية ضد منتخب البحرين والتي ستجمع بينهما لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويدخل المنتخب السعودي المباراة بشعار لا بديل عن الفوز والنقاط الثلاثة من أجل استعادة آمال التأهل والمنافسة على بطاقة التأهل بعد الهزيمة التي تعرض لها أمس بثنائية دون رد على يد منتخب المغرب.

على الجانب الأخر يعاني منتخب البحرين باحثًا عن ثاني انتصاراته في دور المجموعات بالتصفيات، حيث خاض حتى الآن 3 لقاءات فاز في واحدة وتعادل في لقاء وخسر مباراة.

ويتربع المنتخب الياباني على صدارة المجموعة بـ9 نقاط، بينما تأتي استراليا والسعودية والبحرين في المراكز الثاني والثالث والرابع برصيد 4 نقاط لكل منهما، ولكن بفارق الأهداف فقط.

موعد مباراة السعودية والبحرين والقناة الناقلة:

ومن المقرر أن تقام مباراة السعودية ضد البحرين يوم الثلاثاء المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة).

وستنطلق صافرة بدء المباراة في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، وستذاع عبر قناتي بي إن سبورت الرياضية و SSC التابعة لشركة الرياضة السعودية.