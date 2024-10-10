أول تعليق لـ تركي آل الشيخ على هزيمة الأهلي أمام الزمالك بالسوبر(فيديو)

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية عن رأيه لأول مرة فى مباراة السوبر الأفريقى بين الزمالك والأهلى والتى انتهت بفوز الفارس الأبيض.

وقال تركي آل الشيخ خلال لقائه مع برنامج “الحكاية” المذاع عبر قناة “ام بى سى مصر” إن المباراة بين الأهلى والزمالك كانت قوية للغاية والفارس الأبيض كان مستعدا للمباراة بصورة أفضل

تغييرات الأهلى.

الزمالك استحق الفوز



وتابع تركي آل الشيخ قائلا: "الزمالك استحق الفوز لأنه قاتل أكثر فى المباراة وتغييرات الأهلى خلال المباراة أدت لفوز الزمالك".

ولفت تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه إلى أن كأس السوبر القادم فى الإمارات سيكون برعاية موسم الرياض.

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، جلسات مع الظهير الأيسر المغربي يحيى عطية الله، للرفع من روحه المعنوية بعد الهجوم الذي تعرض له بسبب هزيمة السوبر الإفريقي.



وقال الإعلامي محمد شبانة، خلال برنامجه "من الآخر"، المذاع عبر راديو شعبي إف إم، إن كولر شرح للاعب طبيعة جماهير الأهلي التي ترفض الهزيمة دائمًا ولا تقبل إلا بالبطولات، وأنه عليه تقبل الانتقادات مثلما ستحمله الجماهير على الأعناق بعد الفوز بالبطولات.



وأتم شبانة، بأن كولر طالب اللاعب بالتركيز خلال الفترة المقبلة حتى يُعيد تقديم نفسه للجماهير خلال مباريات السوبر المصري.