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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

مدرب الأهلي يوافق على رحيل حارس الفريق

مارسيل كولر مدرب
مارسيل كولر مدرب الأهلي

أبدى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي موافقته على رحيل حمزة علاء الحارس الثالث للفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعدما تلقىه أكثر من عرض خلال الفترة الأخيرة.

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وقال الإعلامي محمد الليثى خلال تقديمه برنامج 10 و10 على إذاعة أون تايم سبورت: "أبدى كولر موافقته على رحيل الحارس الثالث للأهلي حمزة علاء لعدم الحاجة لخدماته خلال الفترة الحالية في ظل الاعتماد على الشناوي وشوبير".

وأضاف الليثي: "بينما رفضت لجنة التخطيط للكرة رحيل الحارس الشاب لحاجة الفريق لجهوده وخوفاً من تعرض أحد الحُراس الأساسيين محمد الشناوي أو مصطفى شوبير للإصابة الأمر الذي قد يضع الفريق وقتها في مأزق حرج".

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