تصفيات أمم أفريقيا.. موعد مباراة منتخب مصر ضد موريتانيا

يستعد حسام حسن، المدير الفنى معسكرا تدريبيا، الأحد الماضي، استعدادا لمواجهتي موريتانيا في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب.



موعد مباراة منتخب مصر أمام موريتانيا في لقاء الذهاب



وحدد منتخب مصر السابعة مساء الجمعة المقبل 11 أكتوبر، موعدًا لمواجهة منتخب موريتانيا بالقاهرة، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 التي تستضيفها المغرب.



وحدد منتخب موريتانيا يوم 15 أكتوبر الجاري موعدا لمباراة الجولة الرابعة في الإياب، والتي ستقام في رواندا.