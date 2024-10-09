أيمن عبدالعزيز: حسام حسن يسير بخطى ثابتة والمنتخب يحتاج لتجديد الدماء

أوضح أيمن عبدالعزيز، المدرب السابق، أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر يسير بخطى ثابتة وصحيحة بنسبة 100%.

وأكد عبدالعزيز في تصريحات إذاعية، أن الاستعانة بلاعبين من المنتخب الأولمبي السابق يعد خطوة جيدة لتجديد الدماء في الفريق، مشيراً إلى أن هذه الخطة تم وضعها من قبل الجهاز الفني السابق بقيادة البرتغالي روي فيتوريا.

أداء عمر مرموش يثير الإعجاب

وأضاف عبدالعزيز: "عمر مرموش لاعب يمتلك إمكانيات عالية، ويتميز بالسرعة في التدريبات والمباريات، بفضل خبرته في الدوري الألماني. لقد تابعت أداءه خلال مران المنتخب".

عبدالعزيز: روي فيتوريا عمل جيد رغم النتائج السلبية

وتطرق أيمن عبدالعزيز إلى المدرب السابق روى فيتوريا، حيث اعتبره قد تعرض للظلم رغم عمله الجيد، مشيرًا إلى أن النتائج السلبية في بطولة الأمم الإفريقية لا تعكس الأداء العام، إذ أظهرت الأرقام أن المنتخب كان من بين أفضل 3 فرق في دوري المجموعات، مشددًا على عدم وجود منتخب ضعيف في القارة الإفريقية حاليًا.

تراجع اهتمام الجمهور بمباريات المنتخب

وأعرب عبدالعزيز عن حزنه من تراجع اهتمام الجمهور بمباريات المنتخب، مشيرًا إلى أن السوشيال ميديا ساهمت في هذا التوجه، حيث يركز المشجعون حاليًا على لقاءات الأندية فقط.

واختتم أيمن عبد العزيز حديثه بالتأكيد على أن فريقه في الإنتاج الحربي يهدف هذا الموسم إلى الصعود إلى دوري المحترفين، ومن ثم العودة إلى الدوري الممتاز.