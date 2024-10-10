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رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

ربيع ياسين: لاعبان فقط من الأولمبي يمكنهما التواجد مع منتخب مصر

منتخب مصر الأولمبي
منتخب مصر الأولمبي

تحدث ربيع ياسين نجم الكرة المصرية السابق، عن اختيارات حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول، لمعسكر مباراتي موريتانيا.

وقال ربيع ياسين، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم، إن حسام حسن له اختيارت معينة بقدرات معينة يحقق بها ما يريد، وحسام له باع طويل سواء كان لاعبا دوليًا أو مدرب لديه خبرات، وهو أدرى باختياراته.

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وتابع ياسين: مباريات التصفيات دائما سهلة لكن هناك مباريات أهم في المقبل لذلك علينا مساعدته خلال الفترة المقبلة ودعمه.

وعن تجديد دماء المنتخب بعناصر شابة، قال ربيع ياسين: لابد أن تكون كل خطوة في منتخب مصر بحساب، وعلى حسام حسن اختيار عناصر شباب لكن يمكنها الاستمرارية، وتجديد الدماء لابد أن يكون بناء على القدرات.

واختتم ربيع ياسين: ليس كل لاعبي المنتخب الأولمبي يمتلكون القدرات للعب في المنتخب الأول، والأبرز والمميز إبراهيم عادل ومحمود صابر، والأهم هو الاستمرارية وعلينا منح حسام حسن الفرصة.

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