منتخب السعودية يستعيد خدمات الصحفي قبل موقعة اليابان

استعاد منتخب السعودية، بقيادة المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، خدمات اللاعب مروان الصحفي بعد غيابه عن التدريبات في اليومين الماضيين بسبب آلام عضلية تعرض لها أثناء مشاركته مع فريقه بيرشكوت البلجيكي.

الصحفي تمكن من التغلب على هذه الآلام وشارك في الحصة التدريبية التي أقيمت اليوم، مما يعزز خيارات المدرب قبل مواجهة اليابان المرتقبة.

المباراة ستكون في يوم الخميس المقبل على ملعب "الجوهرة المشعة" في جدة، ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

يحتل المنتخب السعودي المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط، خلف اليابان التي تملك 6 نقاط.

يُذكر أن مانشيني أوقف الحصة التدريبية اليوم لتصحيح بعض الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون.

كما سيغيب عن المباراة كل من سلطان الغنام وفراس البريكان بسبب إصابتهما بنزلة برد.